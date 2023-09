Kyano Cottignies verkast naar Acrog-Tormans

Eerstejaarsnieuweling Kyano Cottignies (14) gaf vorig weekend ziek forfait voor de voorlaatste manche van de Topcompetitie in Jemeppe. De finale in Affligem op zondag 8 oktober zal hij wel rijden. Zaterdag hervat hij in Orroir.

“In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ik ziek”, blikt Cottignies terug naar vorig weekend. “Geveld door buikgriep. Als je niet honderd procent in orde bent, moet je niet in Jemeppe gaan koersen. Intussen ben ik weer beter. Zaterdag start ik in Orroir. Voor Tielt sta ik op de wachtlijst. Zesde reserve of zo. Vermoedelijk zal ik wel kunnen starten.”

Het zou mooi zijn indien hij op het einde van het wegseizoen nog een zevende zege kon boeken. Hij begon het jaar met drie overwinningen. “Daarna kreeg ik corona en werden mijn resultaten wisselvalliger”, geeft hij toe. “Het duurde een tijdje voor ik weer helemaal in orde was. Bovendien kende ik enkele keren problemen met de fiets.”

Praten met Joris Jinze

Het belette de pion van Young Cycling Team Middelkerke niet 25 keer binnen de eerste tien te finishen. Uitslagen waarmee hij bij de grotere teams in de kijker liep. Ook al was het de bedoeling nog minstens een jaartje de kleuren van YCTM te dragen, z’n toekomst ligt elders. Net als ploegmakker Bas Vandenbulcke trekt hij naar Acrog-Tormans.

“Ook Van Moer Logistics en Onder Ons Parike waren geïnteresseerd”, geeft Cottignies toe. “Bij Acrog-Tormans ken ik Joris Jinze, Belgisch kampioen tijdrijden. Met hem heb ik op koersen al vaak gesproken. Vandaar dat ik koos voor de ploeg uit Balen. Bij Young Cycling Team Middelkerke zouden Bas Vandenbulcke en ik in 2024 de enige nieuwelingen zijn. We vonden het uiteindelijk beter om voor een transfer te kiezen.” Zodat het Middelkerkse team stopt.

Cottignies zal volgend seizoen af en toe in het buitenland koersen. “Voor de echte klimkoersen zal ik niet worden geselecteerd, want een pure klimmer ben ik niet. Herbeumont en Couvin kon ik wel uitrijden, maar met de beste klimmers wedijveren, nee, dat kan ik niet.” (HF)