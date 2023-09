KW-reporter Robin Rosseeuw pakt wereldtitel

Na de Vlaamse (2021) en de Belgische (2022) heeft onze reporter Robin Rosseeuw nu ook een wereldtitel beet. In Couvin, in de provincie Namen, mocht hij bij de A-elite van nevenbond EDH de regenboogtrui aantrekken.

Samen met zijn jongere broer Birger combineert Robin Rosseeuw (26) koersen bij de elite 2 van Cycling Vlaanderen met wedstrijden bij de Waalse federatie Echappée du Hainaut (EDH). Bij deze nevenbond werd hij zowel Vlaams als Belgisch kampioen. Nu heeft hij ook een regenboogtrui beet. “Deze wereldtitel heeft voor mij meer waarde dan die Vlaamse en Belgische trui, want toen werd ik een beetje geholpen door de reglementering”, vertelt Rosseeuw. “Om een titel te kunnen pakken, moet je bij die nevenbond een bepaald aantal wedstrijden hebben gereden. Heb je bijvoorbeeld de Vlaamse titel, dan kan je hetzelfde jaar geen Belgisch kampioen worden”, aldus Rosseeuw.

Geel en rood

In Couvin raakte Rosseeuw in de finale voorop met Alexandre Toubeau. “Het was in Couvin geen klimkoers, ze hadden er gerust een lastiger traject kunnen uitwerken”, vindt Rosseeuw. “Meestal zijn de wedstrijden bij deze nevenbond redelijk open. Zelf probeer ik vaak te demarreren, maar dit keer deden anderen dat. Ik had de indruk dat enkele mannen op een massaspurt aanstuurden. Daar kon ik een klein beetje van profiteren. Ik bleef niet altijd zitten. Anderhalve ronde van het einde raakte ik voorop met Alexandre Toubeau. Ideaal, want hij rijdt bij de A-masters (27-38 jaar), ik mijn laatste jaar bij de A-elite (18-26 jaar). We werkten goed samen en bleven voorop.”

Hoog gemiddelde

Waardoor de twee regenboogtruien – in vergelijking met de UCI-trui zijn gele en rode band van plaats verwisseld – die in deze wedstrijd over 86 kilometer te verdienen vielen voor de twee vluchters waren. Elite 2-renners doen soms wel eens meewarig over koersen bij de nevenbonden. In Couvin haalden de wereldkampioenen een gemiddelde van bijna 45 kilometer per uur. “Bovendien komen vaak sterke eliterenners zonder contract naar proeven van die nevenbonden”, benadrukt Rosseeuw, die dan ook terecht fier is op zijn wereldtitel. (HF)