KVC Noordzeemeeuw start met beloftenwerking

Geen Beker van België of Road Series, en toch gaat KVC Noordzeemeeuw volgend jaar met de beloften een werking op poten zetten. Op vraag van de eigen tweedejaarsjunioren, die liefst bij de Oostendse eeuweling blijven.

“Voor volgend seizoen staan dertien beloften op onze ledenlijst”, verduidelijkt ploegleider en clubsecretaris Danny Gaytant. “Jules Verhaeghe gaat naar Dovy Keukens-FCC. Hij is de enige die vertrekt. Alle andere tweedejaarsjunioren van dit seizoen stappen binnen de club over naar de U23. Bovendien konden we ook enkele renners van andere clubs aantrekken, waardoor we aan dertien beloften komen plus twee elites zonder contract. Dat zijn Frederik Toortelboom en Glen Velle, twee mannen die bij Noordzeemeeuw blijven”, zegt Gaytant.

Bekende namen

Milo Alleman, Robbe Toortelboom, Arthur Theunisse, Hannes Pylyser, Arend Mangelschots, Andres Loobuyck en Wiebe Lammerant worden volgend jaar beloften. Seppe Vanthourenhout komt samen met zijn broer Stan (U17) over van Team Keukens Buysse. Ook Louis Delaere, Milan Verschaeve (beiden Team Keukens Buysse) en Jonas Van Houtte (Gaverzicht-BE Okay) stappen over naar de Oostendse wielerclub die dit jaar haar honderdste verjaardag viert.

“Met deze beloften gaan we het eerste jaar niet aantreden voor de Beker van België, noch voor de Road Series”, benadrukt Gaytant. “Sommigen onder hen willen Gent-Staden rijden, maar de eerste interclub van het seizoen gaan we overslaan. We moeten erover waken dat de jongens die net overkomen van de junioren eind maart nog altijd goesting hebben om te koersen. Voor enkele andere interclubs in West-Vlaanderen zullen we ons wel inschrijven.”

Geen Beker van België

Dit seizoen werkte Noordzeemeeuw met de junioren de Beker van België af. Dat zal volgend jaar niet lukken. “Te weinig U19-renners”, aldus Gaytant. “We zullen wel voldoende nieuwelingen hebben om de Beker van België en enkele andere interclubs te rijden. Ik verwacht wel iets van Jonas Meulemeester uit Varsenare. Hij ruilde voetbal voor wielrennen en sloot eind maart bij ons aan. Hij haalde al enkele tweede, derde en vierde plaatsen en kan vlot mee in de Topcompetitieproeven.” (HF)