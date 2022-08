Kristof Vercouillie wil oude traditie herinvoeren: “Systeem van ‘gastrenners’ heeft alleen voordelen”

Kristof Vercouillie is een man met veel taken in de wielersport. Hij is niet alleen ploegleider en vader van belofte Victor, hij vervult ook nog een iets minder bekende taak: die van provinciale coach voor de juniores en beloften. We praten met hem over deze taak, en ook over zijn visie op het (jeugd)wielrennen. Hij ziet immers geregeld zaken die beter kunnen en die ideeën durft hij dan ook lanceren bij de wielerbond.

“De taak van provinciale coach betekent dat je het wielrennen natuurlijk nauwgezet moet volgen, je houdt uitslagen bij, je maakt selecties voor wedstrijden waar je met een provinciale selectie start… Dat gebeurt bijvoorbeeld voor kampioenschappen, nationale klimkoersen of sommige interclubs, zoals Tombroek Koerse in Rollegem voor de juniores. In die koersen rijden we dan mee met de volgwagen, bijvoorbeeld om te depanneren bij pech. Maar ook los van een specifieke wedstrijd geef ik vaak tips aan de renners die erom vragen. Zo gebeurt het wel eens dat een junior aan me vraagt bij welke belofteploeg hij het volgende seizoen best terechtkan, en die probeer ik dan advies te geven.”

Stop je zelf met competitie, blijf dan op een andere manier in de koers

In die functie heb je waarschijnlijk veel ideeën die het wielrennen een stuk beter kunnen maken?

“Ik heb veel ideeën, maar het zou ons te ver leiden mocht ik die hier allemaal uitspitten. Maar een idee waar ik wel al een tijdje voor ijver, is het systeem van ‘gastrenners’ opnieuw in te voeren. (een gastrenner kan in een interclubwedstrijd – die jouw eigen club niet rijdt – aansluiten bij een andere club die wel deelneemt, red.) Dat systeem bestond ooit, maar is zo’n 25 jaar geleden afgeschaft. In de huidige tijdsgeest lijkt dat me echt wel zinvol, vooral omdat het iedereen tevreden maakt. De organisator is tevreden, want hij krijgt een (bijna) volledig deelnemersveld aan de start. De ploeg is tevreden, want die kan met een volledig team starten – nu blijven er vaak één of twee plaatsen open omdat de club zelf niet genoeg gegadigden vindt. En de renner zelf is ook content, want hij kan proeven van een wedstrijd die hij anders niet zou kunnen rijden. Alleen maar voordelen dus. Of ik zie op wedstrijden soms zaken mislopen, die ik dan probeer aan te kaarten. In die zin ben ik soms wel een soort van ‘tussenpersoon’ tussen de renners zelf en de wielerbond. Ik zie en hoor de verzuchtingen van de renners, en die problemen probeer ik dan op vergaderingen aan bod te laten komen, zodat er op zijn minst over nagedacht wordt.”

De nieuwelingen hebben met de West-Vlaanderen Cycling Tour een echte rittenwedstrijd in eigen provincie. Droom je van iets gelijkaardigs voor juniores en/of beloften?

“Absoluut, ook daar ijver ik al jaren voor. De plannen voor een Ronde van West-Vlaanderen voor beloften en elite zonder contract liggen als het ware klaar bij mij, maar helaas wringt het schoentje – zoals bijna altijd – bij het financiële, vooral dat van het startkapitaal. Daarvoor is voorlopig helaas te weinig steun. Maar wie bereid is daar mee zijn of haar schouders onder te zetten, mag zich zeker altijd melden. Bij deze wil ik zelfs een warme oproep lanceren, waarmee ik me vooral tot de jeugd richt: kom alsjeblieft iets doen in de koers. Stop je zelf met competitie, blijf dan op een andere manier in de koers. Voor werkelijk alle functies zoeken we extra manschappen: verzorgers, mecaniciens, ploegleiders, organisatoren, commissarissen… De pool waaruit we deze mensen vissen, verjongt er niet meteen op, de instroom van de jeugd is dus broodnodig. Anders zie ik de toekomst van het wielrennen redelijk somber in, en dat zou toch zonde zijn voor zo’n mooie sport.” (RR)