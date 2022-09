Krist Brulez ziet geen oplossing voor wegvallen koersen: “Vergrijzing organisatoren probleem”

Sinds 1991 is Krist Brulez (57) aan de slag als afgevaardigde bij de wielerbond. Hij heeft zelf enkele grijze haren en ziet de vergrijzing bij collega’s toenemen. Voor de ex-renner is ook de vergrijzing van organisatoren een even groot probleem.

Tot zijn 26ste was Brulez coureur. Een niet onaardig renner die in 1983 de Keizer der Junioren won en in 1989 Omloop Het Volk voor amateurs op zijn naam zette. Meteen nadat hij de koersfiets aan de spreekwoordelijke haak hing, ging hij aan de andere kant van de nadar staan en begon hij uitslagen op te maken.

“Wie ooit in het peloton zat blijft na het stoppen met competitie op een of andere manier betrokken bij de koers”, lacht Brulez. “De één wordt verzorger, iemand anders kiest voor een taak als mecanicien, nog een andere gaat voor ploegleider. Ik koos voor ‘delegee’.”

Jongeren

In de loop der jaren zag Brulez veel veranderen. Recent begon Cycling Vlaanderen een campagne rond de aanwerving van nieuwe officials. “In West-Vlaanderen valt de vergrijzing mee”, vindt Brulez. “Een paar jongeren zijn eraan begonnen. Tussen die gasten zitten een paar hele goeie elementen. Wat niet wegneemt dat er nog altijd officials mogen bijkomen. Ik hoor dat het probleem van de vergrijzing onder de officials in Antwerpen en Limburg een groter probleem is. In Oost-Vlaanderen lijkt dat ook mee te vallen.”

Kermissen verdwijnen

Brulez stelt wel vast dat het aantal koersen daalt. “Vooral bij nieuwelingen, junioren en elite zonder contract vallen organisaties weg”, zucht hij. “Geld is niet het probleem, engagement wel, door de vergrijzing van organisatoren. Grote koersen houden stand, kleinere hebben het moeilijk. Kermissen verdwijnen. Vaak het gevolg van de sluiting van een café waardoor ook de koers verdwijnt. Hoe dat moet worden opgelost weet ik niet.”