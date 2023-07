Kortemarkenaar Simon Van Elslander na zijn toxoplasmose: “Mogelijk een verloren seizoen”

Na zijn examens hervatte Simon Van Elslander (20) uit Kortemark maandag in de Schaal Schoeters in Beveren-Waas de competitie. Hij haalde het einde van deze interclub niet. Door maagklachten moest hij vroegtijdig afhaken. Op zaterdag 8 juli rijdt hij Dwars door Wingene.

Het is nog niet het seizoen van de belofte uit Kortemark geweest. “Het zag er tijdens de ploegstage in februari nochtans veelbelovend uit”, beweert de pion van Urbano-Vulsteke.

Examens

“Want ik duwde mijn beste waarden ooit. Al snel voelde ik tijdens de wedstrijden dat ik niet meer zo diep kon gaan als vroeger. Bleek dat ik een toxoplasmose-infectie opliep. Van andere renners die ooit toxoplasmose hadden, hoor ik dat het voor mij een verloren seizoen kan worden.”

De tweedejaarsbelofte concentreerde zich de voorbije weken op z’n examens. Hij deed vorig academiejaar communicatiewetenschappen, maar stapte over naar politieke wetenschappen.

Stage bij VRT?

“Mijn tweede jaar is zo goed als achter de rug, ik moet nog één examen afwerken, een vak dat ik door een gebrek aan tijd onvoldoende had kunnen voorbereiden”, gaat Van Elslander verder.

“Het blijft wel mijn ambitie om verder te gaan in de journalistiek. In die optiek hoop ik volgend academiejaar een stage te kunnen doen bij de VRT.”

Interclub Wingene

Deze zomer wil hij nog iets maken van z’n wielerseizoen. Al heeft hij dat zelf niet helemaal in de hand. “Mentaal is het niet altijd gemakkelijk, maar ik trek me op aan de waarden die ik trapte tijdens de ploegstage”, pompt Van Elslander zich moed in.

“Zaterdag rijd ik Dwars door Wingene. Sowieso stel ik me dit seizoen geen grote doelen meer.”