Korneel Decaestecker hervat vol goede moed competitie

Korneel Decaestecker (21) was door een spierblessure een maand buiten strijd, maar keert weldra terug in competitie. Voor de renner van RB Zelfbouw UCT waren de afgelopen maanden een uitdaging, fysiek én mentaal.

Na een valpartij in het Internationaal Beloftenweekend liep Decaestecker een spierscheur aan de hamstring op. “In de sprintvoorbereiding liep het mis. We zaten goed samen, maar het had net geregend, waardoor het spekglad werd op de rotondes. In de laatste kilometers gleden we op een van die punten weg. Jammer genoeg niets aan te doen.” Volgende week komt hij weer in competitie.

Fysiek en psychisch

De renner uit Vlamertinge heeft de jongste tijd overigens veel meer moeten verwerken dan die spierscheur. “Vorig jaar werden er bij mij hartritmestoornissen vastgesteld. Ik onderging een ablatie (blokkeren van de elektrische prikkels in het hart die het ritme verstoren, red.) en enkele onderzoeken. Zoiets heeft een serieuze impact op je. En dan was er ook nog een relatiebreuk, en de combinatie van studies met wielrennen: mentaal niet de makkelijkste periode, en dat had ook fysiek een impact. Dankzij mijn trainer Filip Speybrouck bleef mijn conditie wel top – daarvoor ben ik hem dankbaar. En ik kon op veel steun rekenen van mijn ouders en mijn nieuwe vriendin, waarvoor ik ook dankbaar ben. Het mentale aspect blijft even belangrijk als het fysieke, misschien zelfs belangrijker. Dat mag je als renner niet vergeten.”

Decaestecker wil nu vol goede moed zijn seizoen hervatten. In Gullegem en Koningslo hoopt hij koersritme op te doen. “Koningslo had ik voor mijn val wel aangekruist, maar ik blijf realistisch. Tegen de zomer wil ik helemaal top zijn.” (LR)