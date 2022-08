Komt EK ploegkoers na val in het gedrang voor Lindsay De Vylder? “Als ik volgende week niet 100 procent fit ben, start ik niet”

Deze week maakte Belgian Cycling de selecties voor de Europese kampioenschappen op de piste bekend. Bij de gelukkigen: Lindsay De Vylder, die in de ploegkoers zijn zilveren plak van vorig jaar zou verdedigen. Ongeveer tegelijk met de bekendmaking van de selectie, maakte hij echter een zware val in de Tour de Wallonie, waardoor zijn deelname onder druk komt te staan.

Van donderdag 11 tot en met dinsdag 16 augustus lopen in het Duitse München de Europese kampioenschappen op de piste. De Anzegemnaar is geselecteerd om op de finaledag de ploegkoers te rijden aan de zijde van Robbe Ghys. Vorig jaar strandde hij met Kenny De Ketele op amper vier punten van het Nederlandse duo Havik-van Schip en dat leverde hen een mooie zilveren plak op. “Het ultieme doel waarvoor je rijdt, is natuurlijk altijd goud, maar als Robbe en ik dit jaar al opnieuw podium konden halen, zou dat al een heel mooie bevestiging zijn. Nu, als je podium kan rijden, kan je evengoed ook winnen, het verschil zit immers vaak in details. Voor een sprint iets beter of slechter gepositioneerd zitten, op het juiste moment mee springen als iemand een ronde pakt… En een ploegkoers is natuurlijk ook heel tactisch: gooi je van bij het begin al je kaarten op tafel, of kijk je eerst wat de kat uit de boom?”

Pijnlijke gevolgen

Tot vorige week woensdag was er geen vuiltje aan de lucht. De renner van Sport Vlaanderen-Baloise is bezig aan een goede Tour de Wallonie en vindt in de laatste rit een parcours dat hem op papier het best moet liggen. Uitgerekend in die laatste rit, op amper 10 kilometer van de aankomst, is Lindsay betrokken in een val met zware en pijnlijke gevolgen: een serieus toegetakeld gebit en een doorboorde bovenlip. “Het ging ongelooflijk snel, ik heb nooit de tijd gehad om mijn handen op de grond te zetten. En plots lag ik daar met mijn gezicht op de kasseien. Bijzonder jammer, want ik was echt tevreden met de conditie die ik had.”

Die val is uiteraard een streep door de rekening van de 27-jarige sportman. “Of ik het EK haal, is nog niet zeker. De beslissing daarover valt deze week. Sowieso ben ik niet van plan om te starten als ik maar 80 of 90 procent ben, dat kan je niet maken op een kampioenschap. Natuurlijk ga ik er alles aan doen om het te halen, maar ik wil ook realistisch zijn”, aldus De Vylder. We wensen Lindsay uiteraard een spoedig herstel toe. (RR)