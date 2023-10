Klasgenoot Jeroen Laleman leidde Jens Keukeleire naar de koers

Hij was aangenaam verrast! Met een Instagrampost kondigde Jens Keukeleire (34) op 10 oktober na de openingsetappe van de Tour of Guangxi, een Chinese rittenkoers uit de World Tour, het einde van zijn carrière aan. Hij opende het bericht met een verwijzing naar Jeroen Laleman.

“Wat begon met een korte fietsrit met Jeroen Laleman toen we vijftien waren, eindigt dit jaar.” Zo startte de afscheidsboodschap van Jens Keukeleire die 14 jaar deel uitmaakte van het profpeloton. Zonder Jeroen Laleman was Keukeleire misschien nooit renner geworden. “In het derde middelbaar zaten we in de klas naast elkaar”, herinnert Laleman, dierenarts in Jabbeke, zich. “Ik vermoed dat de indeling toen volgens het alfabet gebeurde. De K van Keukeleire en de L van Laleman bracht ons op de schoolbanken bij elkaar. In eerste instantie kwamen we niet zo goed overeen. Jens roeide in die periode, ik koerste bij de nieuwelingen. Dat roeien deed hij niet zo graag meer. Probeer te fietsen, adviseerde ik hem. Als 15-jarigen reden we samen de toeristenversie van de Ronde van Vlaanderen. Zo maakte Jens kennis met het wielrennen. Nadien reden we samen nog vier of vijf keer die Ronde van Vlaanderen.”

Tweede in Wevelgem

De Bruggeling bleef altijd maar progressie maken. Jeroen Laleman hing na zijn periode bij de junioren de koersfiets aan de haak en vatte studies voor dierenarts aan. “Uiteraard hadden we van dan af minder contact”, vertelt hij. “Berichtjes bleven we wel naar elkaar sturen. Omdat ik ook veel op de baan ben, kwam ik Jens wel eens tegen tijdens zijn trainingen. Dan stopten we om even bij te praten. Wat ongeveer een maand geleden nog gebeurde. Dat hij mij zou vermelden in zijn afscheidspost was een verrassing.” Uiteraard bleef Laleman de carrière van zijn vroegere klasgenoot volgen. “Jens’ tweede plaats in Gent-Wevelgem van 2017 bleef me altijd bij”, benadrukt de dierenarts. “En toen hij in 2016 in Bilbao een etappe van de Vuelta won, waren we in Spanje in de buurt van Calpe op vakantie. Zijn ritzege hebben we niet live meegemaakt, maar een paar dagen later zagen we hem wel”, besluit Jeroen Laleman. (HF)