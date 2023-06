Kenzie Boutté wil zich in de kijker rijden deze zomer

De hoge temperaturen deerden Kenzie Boutté (WT Ieper) afgelopen weekend niet. Met een vierde en een tweede plaats in respectievelijk Marke en Zedelgem werd het een druk maar succesvol weekend. Na een lange periode met meerdere coronabesmettingen lijkt hij eindelijk het goede gevoel te hebben teruggevonden. “In het criterium in Marke reden de renners van het podium al vroeg in de wedstrijd weg. Te vroeg voor mij om al in de aanval te gaan”, blikt hij terug. “Uiteindelijk gingen we wel met een groep van zes in de achtervolging maar ze waren vooraan echt te sterk, waardoor we amper dichterbij kwamen. Een vierde plaats was daarom het hoogst haalbare en na een aanval in het slot is mij dat ook gelukt.”

Coronabesmettingen

In Zedelgem reed Boutté zondag naar zijn eerste podium van het seizoen. “Het was een aparte wedstrijd die constant veranderde van verloop. Elias van Breussegem toonde zich de sterkste nadat hij halfweg koers was weggereden en zich vervolgens van zijn medevluchter had ontdaan. In de achtervolgende groep kon ik naar de tweede plaats spurten.” Misschien nog belangrijker dan die podiumplaats, is het goede gevoel dat eindelijk terug lijkt te zijn bij de renner uit Komen. “Dat gevoel was sinds 2021 eigenlijk weg”, legt hij uit. “Ik sukkelde met meerdere coronabesmettingen en moest telkens vanaf nul herbeginnen. Afgelopen weekend zat het met de uithouding terug goed en deze prestaties zijn hoopgevend.”

Deze week geniet Boutté van een vakantie met het gezin, maar in de zomermaanden wil hij zich zeker nog laten zien. “Zeker in de wedstrijden in de regio, zoals mijn thuiskoers in Komen, wil ik goed zijn. Hopelijk kan ik ook pieken naar het BK. Ik heb nu het gevoel dat ik terug meedoe en dat wil ik ook nu ook graag laten zien na die moeilijke periode.” (LR)