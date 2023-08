Kenny Molly koerst weer na bewogen periode: “Dit was een van mijn lastigste seizoenen als prof”

Kenny Molly (Van Rysel Roubaix Lille Métropole) is sinds enkele weken opnieuw aan het koersen na een blessure aan de enkel. Hij hoopt zich de komende weken in de kijker te rijden na een tot nu toe teleurstellend seizoen waarin hij veel pech kende.

Molly lag bijna twee maanden in de lappenmand na een val tijdens Gullegem Koerse. De 26-jarige renner liep daarbij een lichte hersenschudding op en een blessure aan de enkel. “De ligamenten van mijn rechterenkel waren lichtjes gescheurd en ik had in diezelfde enkel ook een breuk opgelopen”, doet hij zijn relaas. “In totaal heb ik drie weken niet kunnen trainen. De blessure kwam ook op een vervelend moment, want ik dacht eindelijk de goede vorm te pakken te hebben na de Vierdaagse van Duinkerke.” Molly rijdt sinds dit seizoen voor het Franse continentale team Van Rysel Roubaix Lille Métropole, een ploeg die tot voor kort in onzekerheid leefde na het afhaken van een hoofdsponsor. “Dit is een van mijn lastigste seizoenen als prof. De resultaten blijven uit door veel pech en ook het mogelijke opdoeken van de ploeg woog op me. Gelukkig bracht onze nieuwe sponsor Van Rysel in mei verlossing en zekerheid tot het eind van het seizoen.”

In de kijker rijden

Ondertussen zit Molly opnieuw op de fiets. Na enkele kermiskoersen reed hij vorige week de Tour de l’Ain. “Die kermiskoersen waren een goede training om weer ritme op te doen. Ik heb ook twee weken hoogtestage ingelast en nadien ben ik nog een week met de ploeg op stage geweest. Ik heb goed kunnen trainen, maar ik heb de terugslag van al dat werk wel gevoeld in de Tour de l’Ain. De vorm was denk ik niet zo slecht, maar ik kon niet doen wat ik voor ogen had. Ik had er zelf meer van verwacht.” De komende weken krijgt Molly enkele nieuwe kansen in de Polynormande en de Tour du Limousin. “De motivatie is er zeker nog. Ik hoop dat ik het goede gevoel zo snel mogelijk terugvind om mij te kunnen tonen. De Polynormande is een lastige koers die mij moet liggen, maar ik wil iedere koers aangrijpen om mij in de kijker te rijden.” Over zijn toekomst heeft Molly nog geen zekerheid, maar hij is wel positief. “Van Rysel kijkt nu of ze verder doorgaan met het sponsoren van de ploeg. Mochten ze tot een akkoord komen, heb ik wel goede hoop om hier nog een seizoen te kunnen blijven. Ze weten in de ploeg wat ik in mijn mars heb en hopelijk kan ik dat in de komende weken ook laten zien”, besluit hij. (LR)