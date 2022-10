Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauzen) zoekt nieuwe ploeg: “Op deze manier willen ze mijn vader terugpakken”

Veel profrenners hebben al een contract voor volgend seizoen, maar er zijn er ook die nog niet weten waar ze aan toe zijn. Een van hen is Kenny Molly (25), die om een heel aparte reden niet kan blijven bij Bingoal Pauwels Sauzen.

Ploegmanager Christophe Brandt liet aan Kenny Molly weten dat hij in 2023 niet zal kunnen blijven bij de pro-continentale formatie. Vader Johan besliste om te vertrekken naar Soudal-Quick-Step en dat schoot bij Brandt in het verkeerde keelgat. “Brandt kon wellicht moeilijk om met het vertrek van mijn vader en wilde hem terugpakken door mij niet te laten bijtekenen”, vertelt Kenny. “Bijtekenen leek nochtans geen probleem in eerste instantie. Een extrasportieve beslissing, waar ik niets kan aan doen maar wel de dupe van ben. De ploeg heeft me de kans gegeven om prof te worden en progressie te maken. Maar ze hebben er ook voor gezorgd dat het einde zeer hard was. Ik had het liever anders gezien, want met de meeste stafleden heb ik nog steeds een goede band. Ook zij begrijpen dit niet en zijn ontgoocheld.”

Huis en zoontje

En dus is de kersverse papa afkomstig uit Wulvergem, maar nu woonachtig in het naburige Nieuwkerke naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. “Er zijn weinig plaatsen en veel ploegen wachten af. Bovendien ben ik niet de enige op de markt. Ik besef dat als ik wil verdergaan als prof niet te kieskeurig mag zijn. In principe is er nog tijd tot 31 december, maar ik hoop natuurlijk dat ik vroeger weet waar ik aan toe ben. We hebben nog maar net een huis gekocht en zijn trotse ouders geworden van ons eerste zoontje. Er moet dus brood op de plank komen.”

Ronde van Kroatië

“Financieel moet het plaatje wel kloppen, want koers is een harde stiel. Dit is een moeilijke en stresserende situatie. Ik vind dat ik mijn plaats zeker nog waard ben in het profpeloton. In de Ronde van Kroatië waar Tourwinnaar Jonas Vingegaard de eindzege pakte heb ik bewezen dat ik het nog kan”, aldus Kenny Molly, die zondag zijn laatste koers reed van het seizoen in Parijs-Tours. “Ik reed op een slecht moment plat en was niet meer in staat om voorin terug te keren. Na afloop was het best emotioneel, want het kon even goed de laatste koers ooit geweest zijn. Nu gaan we sowieso even resetten en hopelijk valt er tegen begin november nog iets uit de bus.”