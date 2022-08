Kenneth Verstegen start in de Flanders Tomorrow Tour: “Ik hoop een mooi resultaat te behalen”

Kenneth Verstegen verschijnt volgende week aan de start van de Flanders Tomorrow Tour. De tweedejaarsbelofte uit Beerst hoopt zich er in de kijker te rijden en zo wat extra kleur te geven aan zijn seizoen.

Volgende week staat de tweede editie van de Flanders Tomorrow Tour op het programma. Kenneth Verstegen van EFC-L&R-AGS staat aan de start van de prestigieuze beloftenkoers. De 20-jarige Verstegen hoopt er te schitteren en zo een mooie ereplaats uit de brand te slepen.

Ongelukkige val

“In het voorjaar had ik het af en toe wat moeilijk en was ik niet na iedere wedstrijd voldaan. De laatste weken voel ik dat de vorm stijgende is, maar dinsdag kwam ik ten val. Na drie kilometer kuste ik het asfalt, maar gelukkig valt de schade goed mee. Ik liep enkel een paar schaafwonden op. Het was een ongelukkige val en ik vreesde eventjes dat het erger ging aflopen, maar ik ben opgelucht dat het allemaal goed meevalt.”

“In de Flanders Tomorrow Tour ga ik met ambitie van start. Het zijn de koersen waar ik me kan tonen aan een groter publiek. Ik hoop dat ik een mooi resultaat kan behalen. Ik ben een type Thomas De Gendt. Ik ben een aanvaller pur sang, want ik ben niet snel genoeg aan de meet om het af te maken in een sprint. In de Ronde van Namen koos ik samen met vijf andere renners voor het hazenpad. We werden pas op twee kilometer van de streep gegrepen.”

Naast de Flanders Tomorrow Tour heeft Verstegen eveneens Parijs-Tours met rood aangestipt. “Ik hoop dat ik geselecteerd word, want het is een koers die me op het lijf geschreven is. Het wordt normaal mijn laatste wedstrijd dit seizoen. Ik weet dat er daar veel grote namen aan de start staan, maar mits een goede dag kan ik die toppers het vuur aan de schenen leggen. Ik geloof in mijn eigen kunnen. Zelfvertrouwen is belangrijk als renner.”

Volgend seizoen verdedigt de tweedejaarsbelofte uit Beerst normaal opnieuw de kleuren van EFC-L&R-AGS, maar zekerheid is er niet. “We hebben nog niet rond de tafel gezeten. Ik wil graag blijven, maar ik hoop ooit ook nog een stap hogerop te zetten. Als dat nu niet lukt, dan volgend jaar misschien. Er zit geen druk achter. Het is aan mij om te tonen dat ik het waard ben.”