Kenneth Verstegen richt zich al op tweede seizoenshelft: “Wat meer regelmaat in prestaties leggen”

Kenneth Verstegen (EFC-L&R-Van Mossel) sluit volgende week het eerste deel van zijn seizoen af. Na een wisselvallig voorjaar hoopt hij in de zomer vooral regelmaat in zijn prestaties te brengen.

Verstegen (21) waagde zich afgelopen weekend aan de Triptyque Ardennais, een lastige rittenkoers nabij de Oostkantons.

“Niet meteen mijn type wedstrijd, maar ik zag het vooral als een uitdaging”, legt hij zijn deelname uit. “Een ploegmaat had mij ook al gezegd dat ik die koers absoluut eens moest rijden, en voor mezelf was het een kans om me te verbeteren. Ik wist wel niet goed wat ik kon verwachten, maar ik heb goed overleefd in het peloton. Een uitschieter zat er wel niet bij, daarvoor is die koers voor mijn lengte en gewicht toch te lastig.”

Na dinsdag gaat de fiets enkele dagen aan de kant voor de Diksmuideling. “Juni gebruik ik om een stevig trainingsblok in te bouwen naar de zomer toe, maar eerst neem ik een beetje rust.”

Leren

Met zijn voorjaar nu zo goed als achter de rug, blikt hij nog even terug op zijn belangrijkste wedstrijden.

“Ik kan niet echt spreken over een geslaagd voorjaar, maar ook uit deze periode kan ik leren. Tot april had ik, na een uitstekende start, echt een goed gevoel. De Youngster Coast Challenge en Gent-Wevelgem had ik aangekruist, maar daar kon ik jammer genoeg niet de uitslag rijden die ik gewild had.”

Parijs-Roubaix was het hoofddoel van zijn voorseizoen. “In april had ik een dipje, maar ik voelde mij net op tijd goed voor Roubaix. Een slippartij vroeg op de kasseien zorgde er wel voor dat ik een hele dag in de achtervolging moest rijden. Met nog een fietswissel op een slecht moment werd ook die wedstrijd geen succes.”

Niet mikken

In de zomer hoopt Verstegen vooral een constant tweede deel van zijn seizoen te rijden. “Ik wil vooral de regelmaat in mijn prestaties brengen. Ik ga niet mikken op een bepaalde koers, maar wel mijn kansen proberen te grijpen wanneer ze zich voordoen.” (LR)