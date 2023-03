Kenneth is leider klassement WestSprint: “Vruchten plukken van maand stage in Spanje”

Nu het koersseizoen zich terug op gang trekt, is het ook opnieuw tijd voor de WestSprint-klassementen. Leider bij de beloften op dit moment is Kenneth Verstegen die zich in Staden al liet opmerken en de komende weken zijn goede vorm wil etaleren.

Vorig jaar trok de renner van EFC L&R Van Mossel voor het eerst op stage met de ploeg. Dat rendeerde en smaakte naar meer voor de belofte uit Beerst. In januari trok hij samen met ploeggenoot Michiel Nuytten twee weken eerder naar Calpe om nog voor de ploegstage een basis te leggen voor dit seizoen. “Ik voelde dat ik vorig jaar progressie had geboekt en vond het de moeite om dit te proberen”, licht Verstegen zijn keuze toe. “De omstandigheden zijn er goed en je focust jezelf volledig op het wielrennen zoals een prof dat zou doen. Eten, slapen en stevig trainen. Ik voel nu ook dat ik een goede basis heb voor dit seizoensbegin. Met nadien nog de ploegstage ben ik ruim een maand in Spanje geweest. Daar moet ik nu de vruchten van plukken.”

Gesloten wedstrijd

Het mag dus niet verrassen dat Verstegen bovenaan te vinden is in het klassement van WestSprint. “Dat is zeker mooi meegenomen, maar het seizoen is natuurlijk nog maar net begonnen”, klinkt het bedachtzaam. “Het klassement leeft wel onder de renners en ik werd er deze week ook op aangesproken.” Die goede notering heeft hij te danken aan een sterke wedstrijd in Staden. “Het was er koers van in het begin en zo heb ik de wedstrijden ook het liefst. De wind was zeker ook een factor. Ik voelde mij in de finale nog vrij goed, maar het ontbrak me aan net dat tikkeltje geluk om nog voor een hogere notering te kunnen meedoen, maar ik blik zeker tevreden terug op die wedstrijd.”

Afgelopen weekend reed Verstegen de Tour de 100 communes, maar hij kon er geen rol van betekenis spelen. “Eigenlijk was het een tegengesteld koersverloop in vergelijking met Staden. Een heel gesloten wedstrijd met weinig wind. De continentale ploegen controleerden de koers en op het einde was het dan sprinten geblazen. Een wat saaie koers dus voor mij persoonlijk, maar zo een wedstrijden zijn er nu eenmaal ook in het seizoen en de wedstrijdkilometers zijn zeker geen nadeel.” De komende weken richt Verstegen zijn pijlen op de Youngster Coast Challenge en Gent-Wevelgem. “Twee grote koersen in mijn regio die voor mij belangrijk zijn. Het zijn ook lastige wedstrijden die mij moeten liggen, dus ik hoop zeker dat ik er mijn goede vorm kan tonen.” (LR)