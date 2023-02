Kenneth Caethoven uit Beitem met ambitie naar nieuwe seizoen: “Het gevoel van bij EFC terugvinden”

Kenneth Caethoven (23) is één van de nieuwkomers bij Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen, de amateurploeg van Luc Courtens en Rik Roose. De Oost-Vlaming vond in onze provincie de liefde, woont in Beitem, werkt bij Decathlon en hoopt het mindere seizoen 2022 in de vergeethoek te fietsen.

Na een jaartje EFC-L&R-Vulsteke (2021) verdedigde Caethoven vorig seizoen de kleuren van het continentale Minerva. Voor de renner, afkomstig uit Zele, werd het een jaar om snel te vergeten. “In januari liep ik tijdens de ploegstage in Mallorca corona op”, blikt hij terug. “Ik ben daar nooit echt bovenop geraakt. Terwijl ik vroeger in de kermiskoersen finales kon kleuren, moest ik vorig seizoen blij zijn dat ik mee was en kon uitrijden. Op UCI-niveau was het nog andere koek. Ik herinner me het eerste uur van de Volta Limburg Classic. Door de vele demarrages was ik meteen mijn adem afgesneden. Ik kreeg een grom in mijn longen, alsof ik hyperventileerde. Pas in september voelde ik beterschap.”

Ontsteking knie

In oktober 2022 kreeg hij weer corona, dit keer zonder naweeën. Een ontsteking aan de buitenband van de knie eind december zorgde voor meer narigheid. “Gelukkig is dat opgelost, kan ik nu volop trainen”, gaat hij verder. “Als trainingsbegeleider van de juniores bij CT Luc Wallays-JRR, de ploeg van de vader van mijn vriendin, ga ik tijdens de krokusvakantie mee op stage. Als ik nog een wild card krijg, zal ik op zondag 12 maart in de Omloop van het Waasland, een profkermiskoers in mijn geboortestreek, het seizoen aanvangen. Ik hoop dit jaar het gevoel dat ik had bij EFC terug te vinden. Want dat was een enorm goed seizoen.” (HF)