Kenji Coenen wil zich tonen in de UCI-wedstrijden: “De kermiskoersen zie ik eerder als training”

Zaterdag staat Kenji Coenen aan de start van Tombroek Koerse, een interclub voor juniores in en rond Rollegem. Het wordt zijn eerste wedstrijd na een tweetal weken herstellen van een val in Gent-Wevelgem.

Vorig jaar verliep de seizoensstart van Coenen wat moeizaam door allerhande tegenslagen, maar lichtjes geprikkeld door het feit dat hij nog niet in het ‘performance team’ van EFC mocht rijden klokte hij uiteindelijk wel af op drie zegestreepjes achter z’n naam. Mede daardoor mocht hij dit seizoen wel de stap zetten naar EFC-L&R-Van Mossel, wat hem een boost gaf. Op het clubkampioenschap finishte hij als derde en intussen staan ook al een vijfde stek in Knesselare en een elfde plaats in De Klijte achter z’n naam.

Eitje te pellen

“Gent-Wevelgem was mijn eerste grote koers van het seizoen, dat brengt altijd wat stress met zich mee. Ik wist wel dat de vorm goed zat, maar keek in het begin van de wedstrijd toch liever wat de kat uit de boom. Op een gegeven moment kwam ik in een achtervolgend groepje met heel wat grote namen terecht, en dan denk je: “Hier zit ik goed”, tot we met een tiental renners op een niet-aangeduid verkeerseiland terechtkomen. Koers gedaan natuurlijk, ik heb zelfs nog wat last gehad van mijn hand, dus ik heb het eventjes wat kalmer aan gedaan. Nu gaat het richting Tombroek Koerse, die rijd ik zaterdag met de provinciale selectie. Daarna staan nog de UCI-interclub van Borsele en de E3 Harelbeke op het programma”, aldus Kenji, die les volgt aan de Wielerschool in Ronse. Met Rollegem heeft de renner van EFC-L&R-Van Mossel overigens nog een eitje te pellen, hij zou immers graag revanche nemen voor een lekke band in de eerste ronde vorig jaar. Ambitie om er iets moois van te maken is er dus zeker: “Ik start elke wedstrijd om te winnen, en dat zal zaterdag niet anders zijn”, klinkt het.

Ambitie

Dit seizoen wil de tweedejaarsjunior zich vooral in de hoog aangeschreven UCI-wedstrijden tonen en daar mooie resultaten laten noteren. “Het is in zulke koersen dat je naam maakt met het oog op de beloften, dus daar moet mijn ambitie liggen. Effectief meedoen voor de overwinning is misschien wat hoog gegrepen, maar het moet natuurlijk altijd de bedoeling zijn. De kermiskoersen zie ik vooral als training, om sterker te worden voor de grote koersen. Vaak in de aanval gaan is daar ideaal voor. Laat zeggen dat winnen altijd mooi meegenomen is, maar het is niet het doel van mijn seizoen. Dan heb ik liever een topvijfplaats in een UCI-koers dan dat ik drie kermiskoersen win”, aldus Kenji. (RR)