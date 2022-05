Kenji Coenen strijdvaardig na moeizaam seizoensbegin: “Op niveau komen en podiumplek versieren”

Kenji Coenen zit in de hoek waar de klappen vallen. Valpartijen, blessures, corona én een gebroken fietskader, dat kan al tellen. Maar na regen komt zonneschijn, er ligt nog heel wat moois in het verschiet.

“Het begon al deze winter”, aldus Kenji. “Op stage met de ploeg liep ik een knieblessure op, waarmee ik een tijd langs de kant stond. Daarna liep ik corona op, dan nog een griep erna, en in m’n eerste fietsrit nadat ik hersteld was, ben ik nog eens op die pijnlijke knie gevallen. Een goede voorbereiding kan je dat niet echt noemen hé.”

Half maart is de renner van Gaverzicht-Be Okay-AGS dan effectief in competitie kunnen komen en de resultaten gingen almaar in stijgende lijn. Een elfde plaats in Zwevegem-Kappert en een twaalfde stek in Deux-Acren waren de beste uitslagen. Tot in Heule het noodlot nog maar eens toesloeg.

“In de wedstrijd was m’n ketting er al een drietal keer op onverklaarbare wijze afgevallen en niet veel later wist ik waarom: toen ik wilde meespringen met een ontsnapping heb ik mijn fietskader los in twee geduwd. Ik ging overkop en hield er een hersenschudding, gekneusde schouder en sleutelbeen en een verstuikte pols aan over. En wat mij ook een grote zorg was: ik had geen fiets meer. Een dikke merci aan m’n fietsenmaker Guillaume van Fietsen Defresne die overal is beginnen rondbellen om zo snel mogelijk weer voor een fiets te zorgen. Trouwens, mijn ouders, trainer Arne Wallays en masseur Marcel Van Belleghem mogen ook wel een bedankje krijgen voor alle steun.”

Weer in competitie

Dit weekend komt de eerstejaarsjunior weer in competitie, al ligt het nog niet vast waar dat precies zal zijn. Op Hemelvaart wordt er in Outrijve ook de Omloop der Drie Provincies gereden en daar hoopt de Avelgemnaar wel aan de start te kunnen verschijnen.

“Dat is toch wel een thuiskoers, het parcours passeert aan mijn huis en rijdt over al mijn vaste trainingswegen. Sowieso moet ik de komende weken eerst weer echt op niveau komen, maar iets verder in het seizoen zou ik toch wel graag eens een podiumplek verzilveren. Mijn grootste doel is echter om volgend jaar bij de ‘groene’ te horen”, waarmee Kenji de zusterploeg EFC-L&R-AGS bedoelt.

“Dit jaar was het toch wel een ontgoocheling dat ik er niet bij was, terwijl ik me vorig seizoen toch vaak van mijn beste kant heb laten zien. Dus ik wil me dit jaar zeker nog bewijzen”, aldus de leerling sport aan de wielerschool MSKA in Roeselare.

