Ken Vanmarcke combineert twee jobs in het peloton: “Wielrennen is meer dan cijfertjes”

Nagenoeg iedereen uit de streek kent uiteraard Sep Vanmarcke, maar wie wat beter geïnformeerd is, weet dat ook zijn broer Ken alles behalve een onbekende is in het peloton.

Hij is ploegleider bij EF Education – EasyPost en daarnaast ook trainer, twee jobs waarin z’n eigen ervaring als renner zeer goed van pas komt.

Je carrière als wielrenner zelf ligt al eventjes achter ons. Hoe kijk je daar nu op terug?

“Achteraf bekeken had ik wel iets van talent, maar zeker niet genoeg om mee te draaien op het allerhoogste niveau. Een goede helper op het pro-continentale niveau zou sowieso het hoogst haalbare geweest zijn in het profpeloton. Maar ik heb zeker niet het gevoel dat ik iets gemist heb, want ik heb ook resultaten gereden om fier op te zijn”, waarmee Ken ongetwijfeld zijn overwinningen in de Kattekoers Deinze-Ieper en de Schaal Schoeters bedoelt.

Ondertussen ben je nog altijd actief in de koers, als trainer. Je eigen ervaring als renner komt je hoogstwaarschijnlijk wel van pas?

“Uiteraard. Veel van de trainingen die ik zelf geef aan m’n renners, zijn trainingen die ik zelf nog gedaan heb. Daardoor kan ik natuurlijk heel goed inschatten wat zo’n training met je doet, wat er haalbaar is enzovoort. Wattages, hartslagen, versnellingen en dergelijke zijn dus niet gewoon ‘getallen’ voor mij, ik weet goed hoe dat allemaal aanvoelt.”

Daarnaast ben je ook nog ploegleider bij EF Education-EasyPost, hoe gaat het in de ploeg?

“Daar zitten we in een iets minder comfortabele situatie, met name dat we met nog een aantal teams verwikkeld zijn in een ‘degradatiestrijd’ uit de WorldTour. Daardoor moet je soms – met spijt in het hart – tegen je natuur in gaan koersen. Normaal gezien rijd je altijd voor de overwinning, maar in deze situatie moet je dan soms toch eens prioriteit geven aan iemand die nog een plaatsje kan opschuiven in een klassement, om zo toch al wat UCI-punten te sprokkelen. Dat zal wellicht ook een beetje de tactiek worden in de Ronde van Burgos deze week: zoveel mogelijk punten pakken via de klassementen. We gaan met een sterke ploeg waarmee dat wel mogelijk moet zijn.”

Je broer Sep rijdt voor Israel – Premier Tech en is dus eigenlijk concurrentie voor jouw team. Zorgt dat wel eens voor vervelende situaties?

“Je weet dat zulke situaties wel eens kunnen voorkomen, bijvoorbeeld vorige week nog in de Tour de Wallonie. Sep was daar mee vooraan, wij moesten met de ploeg ook aan de slag in de achtergrond. We hebben daar goede afspraken over gemaakt, want per slot van rekening is het voor ons allebei onze job. In twee jaar is het eigenlijk nog maar één keer voorgekomen dat ik – zeker niet met de glimlach – opdracht moest geven om achter hem aan te gaan rijden. Nu, zoals ik zei, we hebben daar afspraken over en we zijn allebei wel zo professioneel om die na te komen”, aldus Ken. (RRK)