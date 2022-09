Keizer der Juniores lokt opnieuw sterk deelnemersveld: “Hier wint nooit een pannenkoek”

Dit weekend staat de 39ste editie van de gerenommeerde Keizer der Juniores op het programma. Na de eerste rit in Pittem verhuist het circus op zondag zoals vanouds naar Koksijde. ‘s Ochtends krijgen de 149 renners in Wulpen een tijdrit van zes kilometer voorgeschoteld. In de namiddag moeten ze in Koksijde tien rondes van telkens net geen tien kilometer afwerken.

“Het parcours is zeer technisch, met in elke ronde de Hoge Blekker”, vertelt Jan Deramoudt van de Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden.

Met teams uit Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Denemarken mag de organisatie opnieuw pronken met een sterk deelnemersveld. “De Keizer der Juniores is een vaste waarde in het programma van de clubs. Anders hebben we ook vijf of zes nationale ploegen, maar door het WK in Australië doet deze keer enkel de Duitse nationale selectie mee. Sowieso staat er weer heel veel talent aan de start. Hier heeft nog nooit een pannenkoek gewonnen.”

Van der Poel

Zo waren de eerste twee plaatsen in 2019 voor de Amerikanen Quinn Simmons en Magnus Sheffield, ondertussen al winnaar van de Brabantse Pijl. Verder prijken op de erelijst bijvoorbeeld ook Stan Dewulf, Nathan Van Hooydonck, Bob Jungels en Florian Sénéchal. “En Mathieu van der Poel heeft hier de basis gelegd voor zijn wereldtitel bij de juniores in Firenze”, herinner de organisator zich.

De gemeente Koksijde trekt volop de kaart van de jeugd, ook in het veldrijden.

“Het is belangrijk om de jeugd de kans te geven om zich te meten op internationaal niveau. Daarom laten we ook altijd een West-Vlaamse selectie deelnemen, om ook jongens uit kleinere ploegen maximaal de gelegenheid te geven om ervaring op te doen. Hetzelfde geldt voor de Waalse selectie.”

Ten slotte staat in 2023, na enkele jaren afwezigheid, ook de interclub voor nieuwelingen weer op de kalender. “Dat kadert ook in onze bedoeling om de kaart van de jeugd te trekken. De wedstrijd zal begin juni plaatsvinden tijdens de kermis in Koksijde-Dorp.” (AC)