Kay De Bruyckere rijdt EK mountainbike

Veldrijden, mountainbiken, koersen op de weg: Kay De Bruyckere (18) doet het allemaal. Met veel plezier én met succes. De Maldegemnaar verdedigt zaterdag de Belgische eer op het EK mountainbike in het Portugese Anadia.

De Bruyckere, actief bij de veldritploeg Bert Containers-Doltcini, kende een hele goede generale repetitie. Vorige vrijdag won hij de openingsetappe van de Acht van Bladel, een Nederlandse UCI-driedaagse. “Ik dacht nochtans dat die eerste rit op een massaspurt zou uitdraaien want het parcours was volledig vlak”, vertelde De Bruyckere. “Vijftien kilometer van het einde reden vier renners lichtjes voorop. Er vielen nog punten voor het kasseiklassement te verdienen. Ik sprong er in mijn eentje naartoe en pakte die punten.”

Leiderstrui

De vijf aanvallers zetten door en mochten met kleine voorsprong om ritwinst en leiderstrui spurten. “Vierhonderd meter van de streep was er een bocht, ik draaide als tweede uit en zette met nog tweehonderd meter te gaan mijn sprint in”, ging De Bruyckere verder.

“Zo maakte ik het af en mocht ik de leiderstrui aantrekken. Zaterdag was het tegen enkele sterke Nederlandse wegteams niet evident die trui te verdedigen. Ik reageerde op veel, maar moest het hoofd buigen. Bovendien kwam ik in de slotkilometer nog ten val.”

De Bruyckere sloot de Acht van Bladel als dertiende af. Dankzij een twaalfde plaats in de afsluitende individuele tijdrit. De dag nadien vloog hij naar Portugal waar hij zaterdag de enige Belgische junior aan de start van het EK mountainbike is. “Het is een parcours zonder veel hoogtemeters. Op Wereldbekers nam ik wat punten, maar bij de start zal ik niet op de eerste of tweede rij staan, wat een handicap is.”

