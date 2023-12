Kasper Saver keert terug naar Philippe Wagner – Bazin: “Plooien zijn gladgestreken”

Kasper Saver rijdt in 2024 opnieuw voor het team van Philippe Wagner – Bazin. Dat komt voor menig supporter waarschijnlijk onverwacht, aangezien het midden dit seizoen toch grondig fout liep in de relatie tussen het team en hem. De plooien die er toen waren, zijn inmiddels gladgestreken, waardoor er weer naar de toekomst kan gekeken worden.

Al vroeg in seizoen 2023 beloonde de Outrijvenaar zijn Franse team Philippe Wagner Cycling met een overwinning in de GP d’Onjon. De sfeer in het team zat goed, collectief werd er mooi werk neergezet en dat resulteerde voor Kasper ook geregeld in een ereplaats. In de Tour d’Alsace gebeurde echter het bijna ondenkbare. “Met nog één rit te gaan werd ik zonder enige uitleg naar huis gestuurd. Ik mocht enkel nog mijn bagage gaan ophalen – m’n kamergenoten vonden het net als ik absurd – en moest mijn plan trekken om thuis te geraken. Dat er het moment zelf wat misverstanden waren – vooral met sprinter Jérémy Lecroq – is waar, maar die moesten dan op een professionele manier uitgepraat worden. Mij zomaar wegsturen, vond ik totaal niet kunnen. Ik had het gevoel dat ik als zondebok moest dienen voor een wedstrijd die voor de ploeg niet was wat ze ervan gehoopt hadden…”

Opgelucht

De elite zonder contract vond heel snel onderdak bij het lokale Wielerteam Decock-Van Eyck-Van Mossel-Devos Capoen, waarmee hij zich vooral in de kermiskoersen in de kijker wist te rijden, naast enkele interclubwedstrijden en profkoersen. In Sint-Maria-Oudenhove behaalde hij nog een tweede zege van het seizoen. “Ik was vooral opgelucht dat ik weer kon koersen. Dat het voor prestaties niet ideaal was om plots van ploeg en materiaal te moeten wisselen, was dan nog het minste”, aldus Kasper.

Recent maakte de 23-jarige sportman op zijn fanpagina bekend dat hij vanaf januari 2024 opnieuw in de kleuren van Philippe Wagner-Bazin gaat rijden, wat natuurlijk wel verrassend was.

“De plooien met de ploegleiding zijn gladgestreken, Jérémy Lecroq – met wie het echt niet klikte – gaat naar een ander team, dus alles ligt weer open. We zetten nu een stap hoger naar het continentale niveau, waardoor we toegang krijgen tot heel wat grotere koersen. Zo beginnen we het seizoen met GP La Marseillaise, Le Samyn, de GP Criquielion en de GP Jean-Pierre Monseré. Een koers als Le Samyn staat echt wel op mijn lijstje, want met mijn lichaamsbouw kan ik daar wel iets betekenen. Door de fusie met het team van Geoffrey Coupé zijn we nu een Belgisch team en zullen we ook veel meer wedstrijden langs hier rijden. Mijn voornaamste ambitie is om toch hier en daar wat UCI-punten te sprokkelen. Ontsnappingen vind ik altijd leuk, en het is de bedoeling om als ploeg overwinningen te pakken. Maar voor mezelf mag er ook wel eens een uitschieter in zo’n grote koers in zitten natuurlijk.” (RR)