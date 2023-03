Kasper Saver is goed bezig op Franse bodem: “Mijn programma in België zal beperkt zijn”

Kasper Saver rijdt sinds dit jaar voor het continentale Franse team Philippe Wagner Cycling. Dat heeft hem geen windeieren gelegd, want hij is opnieuw bijzonder goed aan het seizoen begonnen. Heel recent won hij nog de Grand Prix d’Onjon in Frankrijk.

Vorig weekend bevestigde de eliterenner nog eens zijn goede vorm met een negende stek in de Tour des 100 Communes, een 1.2 UCI-wedstrijd op Franse bodem. “Het mag inderdaad wel gezegd worden dat ik in goeden doen ben. Dat ik goed was, wist ik al, maar het overtreft toch wel mijn verwachtingen. Het voelt zelfs alsof ik wat overschot heb”, verklaart hij. Dat biedt dus mooie vooruitzichten voor de komende wedstrijden.

Ambitie

Ook de sfeer in het nieuwe team zit bijzonder goed, aldus Kasper. “En dan volgen de resultaten bijna vanzelf. Zaterdag finishen we als 2de, 9de, 13de, 18de en 22ste. Als team zou je met minder tevreden zijn. Het was de ambitie om als ploeg goed voor de dag te komen, als je die ambitie dan ook kan waarmaken, is dat des te mooier.” De West-Vlaming is de enige Belg in het team van Philippe Wagner Cycling, maar dat deert hem zeker niet. “Zij hadden me zelf gecontacteerd en hun project voorgesteld. Op basis van het programma en de toekomstperspectieven leken ze het dichtst bij mijn ambities aan te leunen en dan ben ik er ook vol voor gegaan”, klinkt het.

Dit weekend staan voor de 22-jarige sportman nog twee elitewedstrijden op het programma, en de week daarna de Coupe de France in Bordeaux-Saintes. “Dat soort koersen zijn de belangrijkste wedstrijden voor mij. Dit jaar heb ik al één overwinning beet, maar met de vorm die ik nu heb, moet het wel mogelijk zijn om nog eens te winnen, bijvoorbeeld in een 1.2-wedstrijd.”

Veel op en af

Nu Kasper in Franse dienst rijdt, koerst hij ook het grootste deel van zijn seizoen bij onze zuiderburen. “Dat zijn ook de wedstrijden waarin ik me goed voel, de lastigere koersen in Frankrijk. Mijn programma in België zal heel beperkt zijn en zich waarschijnlijk vooral in de zomer situeren, bijvoorbeeld met hier en daar een kermiskoers”, verduidelijkt hij. Voor de Outrijvenaar betekent dat natuurlijk heel wat verplaatsingen op en af, maar gelukkig kan hij ook in het teamhuis terecht als hij gedurende een langere periode op verplaatsing moet. Ondertussen legt hij ook de laatste loodjes aan z’n bacheloropleiding sport en bewegen aan Howest Brugge, zodat hij dit diploma dan ook op zak heeft. (RR)