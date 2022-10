Kasper Saver blikt terug op bewogen jaar: Een overlijden, een PK-titel, veel bijgeleerd, en ambitie

Het wegseizoen 2022 is dinsdag afgevlagd met de traditionele sluitingsprijs in Putte-Kapellen. We blikken met Kasper Saver terug op een bewogen jaar, met als hoogtepunt zijn West-Vlaamse titel bij de beloften.

“Ik heb een heel mooi, maar bewogen jaar achter de rug bij het Minerva Cycling Team. Ik heb veel bijgeleerd, veel koersen tussen de profs kunnen rijden, wat een zalige ervaring was.”

“In het begin van het seizoen was ik op mijn best en heb ik me kunnen laten zien in enkele voorjaarsklassiekers, zoals Le Samyn en Nokere Koerse. Begin juni brak ik mijn sleutelbeenbreuk op training, waardoor mijn zomer deels in het water viel.”

“Toen ik kon herbeginnen, heeft het een eindje geduurd eer ik weer op niveau was. Gelukkig heb ik in september nog een paar goede koersen bij de profs kunnen rijden – bijvoorbeeld de Gooikse Pijl – maar in een peloton waarin een aantal WorldTourploegen de koers controleren omdat ze in een degradatiestrijd zitten en elk UCI-punt nodig hebben, is het moeilijk rijden. Eén keer niet mee zijn, en je mag je koers bijna vergeten.”

10 april 2022 is een dag die de laatstejaarsbelofte nooit zal vergeten: hij werd in Waregem West-Vlaams kampioen, nadat ploegbaas Filip Carpentier ’s ochtends overleden was aan een hartstilstand.

Door dat overlijden houdt het continentale Minerva Cycling Team er na amper één jaar mee op en moeten de renners een nieuw team zoeken. Kasper kan terecht bij een jonge Franse ploeg – de naam ervan is nog niet officieel gecommuniceerd – uit de Division 1, in zekere mate vergelijkbaar een Belgische continentale ploeg.

Profambities

“Ik krijg er een mooi programma, met veel 1.2 UCI-koersen en rittenwedstrijden, de Coupe de France, enzovoort. Er staan ook enkele Belgische UCI-wedstrijden op de kalender, maar ik kijk het meest uit naar die rittenkoersen. Mijn gevoel bij het team zit alvast goed: mooi programma, goed materiaal, professionele omkadering… Ze zijn ambitieus en willen hogerop met het team. Ik had gehoopt na dit seizoen prof te worden bij Minerva; dat gaat dus helaas niet door, maar misschien kan ik die profambities waarmaken bij mijn nieuwe team”, aldus nog de Outrijvenaar, die het wielrennen combineert met z’n studies sport en bewegen aan Howest Brugge. (RR)