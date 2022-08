Kampioen marathonmountainbike geveld door klierkoorts: “Meer slechte dan goede momenten”

Wout Alleman komt dit jaar niet meer in actie. De 26-jarige mountainbiker uit Otegem kreeg in juni de diagnose dat hijklierkoorts had en vandaag is er nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel. “Ik voel mij totaal niet fit”, luidt het.

De ontgoocheling bij Wout Alleman was immens toen hij hoorde dat hij niet aan het Europees kampioenschap marathonmountainbike kon deelnemen. Alleman was in de vorm van zijn leven, maar klierkoorts gooide roet in het eten. “Twee weken voor het EK kwam dat aan het licht, maar drie maanden later is er nog steeds weinig beterschap”, zucht hij. “Enkele weken geleden ben ik weer beginnen te fietsen. Ik heb me niet geforceerd, maar ondertussen ben ik opnieuw gestopt. Ik heb meer slechte dan goede momenten. Ik ben vooral erg moe en val in slaap tijdens dagelijkse activiteiten. Ik voel me totaal niet fit en dat is enorm frustrerend.”

Klierkoorts is een delicate ziekte en dat ondervindt Alleman nu ook. “Ik voelde me al een tijdje vermoeid en herstelde niet zoals het hoort en dus besloot ik om me te laten testen. Ik was er gelukkig vrij vroeg bij.”

Doelen stellen is moeilijk voor Alleman, omdat hij niet exact weet wanneer hij opnieuw fit zal zijn. “Ik hoopte stiekem mijn Belgische titel te kunnen verdedigen, maar dat zit er helaas niet in. Ook het wereldkampioenschap komt te vroeg en moet ik links laten liggen. Dit jaar rijd ik geen enkele wedstrijd meer. Ik hoop volgend seizoen opnieuw honderd procent fit te zijn, maar het ziet er niet goed uit. Hoe langer je aan de kant staat, hoe meer tijd je nodig hebt om opnieuw hoge toppen te scheren. Maar ik blijf niet bij de pakken zitten. Het is en blijft maar klierkoorts. Er zijn veel ergere dingen in het leven.” (IVDA)