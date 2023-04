Junior Wout Hemeryck heeft druk weekend voor de boeg: “Ik heb de vele hindernissen al verkend”

Twee afspraken in de agenda van tweedejaarsjunior Wout Hemeryck (17) in het komende verlengde weekend. Zaterdag werkt de Gitsenaar de E3 Saxo Classic Juniors af, maandag het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Waregem.

Twee weken terug klokte de pion van Jonge Renners Roeselare in Baliebrugge op het West-Vlaams kampioenschap de tiende chrono. Tijdens de nationale testtijdrit in Poperinge verging het hem minder goed. “Gevallen in een bocht net na het aansnijden van de tweede ronde”, zucht Hemeryck. “Ik had die bocht wat verkeerd ingeschat. Door die valpartij verloor ik zeker 40 seconden. Halfweg had ik de twaalfde tijd. De lichamelijke averij valt mee. Wat schaafwonden aan schouder, elleboog en dij. Zondag heb ik niet gekoerst. Voor E3 Saxo Classic zaterdag raak ik wel fit.”

Die UCI-koers, met start en aankomst in Bavikhove, doet in de Vlaamse Ardennen negen hellingen aan. Knokteberg, Hotond, Kortekeer, Stations-, Kapel-, Paterberg, Oude Kwaremont, Karnemelkbeekstraat en Tiegemberg zijn de hindernissen. “Ik heb al verkend”, vertelt Hemeryck. “Positioneren voor de eerste helling wordt heel belangrijk.”

Internationaal geweld

Het deelnemersveld voor deze E3 Saxo Classic zal goed gestoffeerd zijn. Met onder meer Oscar Chamberlain (vorig jaar winnaar), Steffen De Schuyteneer, Jarno Widar, Jed Smithson, Matthew Brennan, Theodor Storm en Set Dunwoody. Op Chamberlain (tweede in Guido Reybrouck Classic en in Parijs-Roubaix) na allemaal junioren die dit jaar al een UCI-koers wonnen. Wout Hemeryck hoopt tussen dat internationaal geweld een deftige prestatie te leveren. En op het BK tijdrijden in Waregem gaat hij voor de top twintig. (HF)