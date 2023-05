Junior Seppe Leman naar Ronde van Vlaanderen: “Klein verzet niets voor mij, ben man van grote molen”

Vijftiende in het provinciaal kampioenschap in Torhout. Seppe Leman (17) had beter verwacht. Zondag staat voor de tweedejaarsjunior van Molenspurters Meulebeke de Ronde van Vlaanderen op het programma.

Kort na de start van het PK toonde Leman zich bijzonder gretig. Bij de tweede en derde doortocht aan de aankomstlijn graaide hij telkens een premie mee. Hij raakte heel even voorop met Milo Alleman en Jenthe Verstraete. “Doel was mee te zitten in een ontsnapping”, duidt Seppe Leman z’n offensief begin. “Blijkbaar had ik tijdens die pogingen niet de juiste mannen mee.”

En toen de beslissende vlucht met zes werd gevormd, was hij niet mee. “Ploegmaat Corneel Vanslembrouck leidde die ontsnapping in”, blikt Leman even terug. “Toen hij sprong, bleef ik uiteraard zitten. Ik zag dat de latere winnaar Tars Poelvoorde reageerde, maar ik zat ingesloten en kon niet meespringen. Nochtans had ik op dat moment de benen om mee te zijn. Ik heb me daarna even opgehouden in het peloton om te herstellen. Ook omdat ik tijdens mijn aanvalspogingen wat vergat te drinken.”

Afvallingskoers

Leman beweert dat hij de zes tegenaanvallers met onder meer veldrijder Viktor Vandenberghe en Laurens Plancke niet zag vertrekken. Die achtervolgers raakten nooit bij de zes leiders. Uiteindelijk mocht Leman om plaats elf spurten. Hij werd erin voorafgegaan door Wout Hemeryck, Baptiste Swertvaegher, Siebe Bauwens en Jenthe Verstraete. “Ik ben teleurgesteld over dit PK, maar blij dat ik zondag weer een UCI-koers kan rijden. In die wedstrijden mogen we met een vrij verzet rijden en ik ben een man van de grote molen. De cadans met dat kleine verzet is niets voor mij. Alleen hoop ik in de Ronde van Vlaanderen op wat meer meeval dan tijdens E3 Saxo Classic eind vorige maand. Net voor de beklimming van de Kortekeer raakte ik betrokken bij een valpartij en kreeg ik last van mijn rug.”

Seppe Leman ging het parcours van de Ronde van Vlaanderen al verkennen. Deze wedstrijd vormt de hoofdschotel van een jeugddag die door Flanders Classics op poten wordt gezet. Achterberg en Berg Ten Stene moeten samen met de kasseien van Jagerij vijfmaal worden bedwongen. In de finale worden Kerkgate en Holleweg plus de Wolvenberg twee keer aangedaan. “Veel kasseien, veel draaien en keren: het wordt een lange afvallingswedstrijd. Ik probeer mijn mannetje te staan.” (HF)