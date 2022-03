Junior Seppe Leman in voetsporen van opa: “Ondanks val in eerste koers smaak te pakken”

Met grootvader wil Seppe Leman (nog) niet vergeleken worden. Begrijpelijk, want Eric Leman won in 1970, ‘72 en ‘73 de Ronde van Vlaanderen. De leerling wetenschappen-wiskunde is 16 jaar en moet nog uitvlooien wat hij kan.

Ook al zal de Ingelmunsternaar beelden uit het roemrijke verleden van opa Eric Leman – de Ledegemnaar is steeds mederecordhouder inzake overwinningen in Vlaanderens Mooiste – zien passeren hebben, toch sprong hij pas tijdens de pandemie op de koersfiets. Eind juni 2021 reed hij in Lichtervelde zijn eerste wedstrijd.

“Bij mijn debuut raakte ik betrokken bij een valpartij waardoor ik het einde niet haalde”, herinnert Seppe zich nog goed. “Door die tegenslag liet ik me niet ontmoedigen. Ook omdat ik aan die tuimelperte niets kon doen. Ik kon geen kant op toen het gebeurde. Ondanks dat had ik de smaak te pakken.”

Val

Als debutant werd Leman vorige zomer bij de Molenspurters Meulebeke toch enkele keren opgenomen in selecties voor interclubs. Zo kon hij de Vermarc tweedaagse voor nieuwelingen rijden en ook de clubwedstrijd in het Oost-Vlaamse Nederhasselt. Jammer genoeg eindigde hij zijn eerste campagne zoals hij ze begon. Met een val in de Grote Prijs van Affligem.

“Waarbij ik een sleutelbeenbreuk opliep. Neen, een operatie onderging ik niet. Intussen heb ik als junior mijn eerste UCI-koers gereden. Vorige zondag deed ik de Guido Reybrouck Classic in Damme. Halfweg raakte ik betrokken bij een valpartij. Gelukkig zonder erg, maar ik belandde in een tweede peloton en kon niet meer terugkeren. De koers eindigde met vier kleinere plaatselijke ronden. Twee ronden van het einde moesten we aankomst maken.”

Of hij dit weekend kan koersen, is niet zeker. Naast Gent-Wevelgem staan in Vlaanderen slechts twee kermiskoersen op de kalender: zaterdag in Werken, zondag in Neerijse. “Voor beide koersen zijn de wachtlijsten heel lang…”

