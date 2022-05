Junior Robin Vromant is klaar voor provinciaal kampioenschap: “Wind kan het verschil maken”

De West-Vlaamse juniores strijden op zaterdag 14 mei in De Haan-Vosseslag om de titel van provinciaal kampioen. Onder hen ook Robin Vromant uit Moen, die de afgelopen weken al bewees goed in vorm te zijn en zeker niet kansloos is voor een mooi resultaat.

Afgelopen weekend was er geen koers voor tweedejaarsjunior Robin Vromant, in de plaats daarvan heeft hij nog wat doorgedreven training ingelast met het oog op het PK.

Vlak parcours

“Ik zou liegen als ik zei dat het kampioenschap me niet veel aanbelangt. Maar ik durf niet goed specifieke ambities uitspreken, want elke keer dat ik dat doe, loopt het verkeerd. Ik geloof in mijn eigen sterkte en weet dat ik niet moet onderdoen, want ik heb de afgelopen maanden echt hard getraind.”

Het parcours in De Haan is zo goed als vlak, enkel de wind kan de koers echt hard maken en daar hoop ik wel op.”

Valpartij

Dit jaar bewees de renner van EFC-L&R-AGS al dat hij goed uit de voeten kan in de wind, bijvoorbeeld in de Omloop van Borsele in Nederland.

“Na slechts zeven kilometer raakte ik betrokken in een massale valpartij en waren we met een groepje op achtervolgen aangewezen. Honderd kilometer hebben we achtervolgd met een tiental, constant in de wind, en toch zijn we kunnen terugkeren naar het peloton”, aldus Robin.

Ook al kan de 17-jarige leerling van de PTI Tuinbouwschool in Kortrijk flink zijn mannetje staan in de wind, toch heeft hij liever een parcours met wat meer hoogteverschil.

Ronde van Vlaanderen

“Mijn beste uitslagen dit jaar haalde ik toch in heuvelachtige wedstrijden, zoals Flobecq (12de) en Moeskroen (6de). Daarom dat ik – nog meer dan naar het PK – uitkijk naar de Ronde van Vlaanderen volgende week. 1.200 hoogtemeters met verschillende beklimmingen van de Wolvenberg, Berg Ter Stene en de Achterberg – allemaal in en rond Oudenaarde – dat is toch wel een soort droom die uitkomt.”

“Eerder dit jaar had ik al gehoopt op een selectie voor de E3 Prijs en/of Luik-Bastenaken-Luik, en nu ik de kans krijg in de Ronde ga ik die met beide handen grijpen. Ik zal zeker en vast goed voorbereid aan de start staan, daar zal ik met mijn trainer Yves Crombeen van Talents Care zeker voor zorgen.”

Mooie rondes

“Wanneer ik van een geslaagd seizoen zal spreken in oktober? Een overwinning, dat zou het echt afmaken. Ik was er al een paar keer behoorlijk dichtbij, maar toch kwam het er nog niet van. Je springt bijvoorbeeld met tien ontsnappingen op rij mee, en die elfde keer wanneer je blijft zitten, rijdt de beslissende ontsnapping weg. Dan vloek je wel op jezelf.”

“Deze zomer rijdt de ploeg ook een aantal mooie rondes in het buitenland, zoals de Tour du Valromey en de Ronde van Oostenrijk. Ik hoop daarvan toch wel eentje mee te kunnen pikken.” (Robin Rosseeuw)