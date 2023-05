Junior Milan Vantomme is terug na polsbreuk: “Ik wil het PK deftig kunnen uitrijden”

Net op tijd is Milan Vantomme (17) opnieuw fit. De pion van Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel (de roodjes) kan zondag in Torhout strijden om de West-Vlaamse titel. De eerstejaarsjunior hoopt comfortabel de streep te halen.

“In mijn tweede wedstrijd van het seizoen in De Klijte kwam ik na amper twee kilometer ten val”, blikt Vantomme terug naar begin maart. “In de afdaling van de Scherpenberg gingen voor mij enkele renners onderuit. Ik kon hen niet meer ontwijken. Iedereen kon verder koersen, maar ik niet, mijn pols hing naar beneden. De breuk werd operatief hersteld. Afgelopen weekend kon ik in Zwevegem wederoptreden.”

In een kermiskoers die door Gaëtan Warnier (één van de groentjes) gewonnen werd, bolde Milan Vantomme als 27ste over de streep. “In het begin had ik lichte schrik om in het peloton te rijden”, geeft hij toe. “Trainen en koersen doe ik met een lichte brace. Die schrik kon ik snel overwinnen. Ik schoof enkele keren mee, maar jammer genoeg miste ik de beslissende uitval.”

Belangrijkste voor Vantomme is dat hij weer het pelotongevoel kreeg en dat hij wat wedstrijdritme opdeed. Van het provinciaal kampioenschap in Torhout verwacht hij nog geen wonderen. “Ik hoop op een deftige manier in het grote peloton te eindigen”, blikt hij vooruit. “Heb ik al een goede dag kan ik misschien iets ondernemen. West-Vlaanderen heeft een aantal hele goede junioren. Een goed resultaat halen zal niet makkelijk zijn. Bij mijn ploeg zijn Miel Tienpont en Victor Verstraete goed op dreef. Bij de groentjes van EFC-L&R-Van Mossel lijken Gaëtan Warnier en Arthur Clauw de mannen om in de gaten te houden. Warnier won in Zwevegem en Clauw liet op mij een hele goede indruk na.” (HF)