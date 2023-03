Junior Lomme Van den Meerssche ambitieus: “Mik op goeie uitslagen in grote koersen”

Geen Guido Reybrouck Classic voor Lomme Van den Meerssche (16). Hij trekt zaterdag naar de kermiskoers in Orroir, naar de achterkant van de Kluisberg. De eerstejaarsjunior hoopt een selectie voor Gent-Wevelgem af te dwingen.

Lomme is niet onaardig aan het nieuwe wegseizoen begonnen. Kuurne-Brussel-Kuurne sloot hij als 24ste af en in de kermiskoers in De Klijte werd hij 22ste. Vorige zondag trok hij naar het Frans-Vlaamse Sint-Janskappel, een open koers met een aantal beklimmingen van de Zwarteberg. Daar werd hij bij de U19 derde na Yarno Van Herck en Belgisch kampioen Gauthier Servranckx. “Daar reed ik al in de openingsronde weg met enkele beloften”, blikt Van den Meerssche terug. “Het ging heel hard, ik vergaloppeerde me een beetje. Na zes ronden moest ik die beloften laten rijden. Yarno Van Herck en Gauthier Servranckx kwamen bij mij. Ook zij reden van mij weg, maar ik bleef wel derde junior. Het was een hele lastige wedstrijd met circa 1.200 hoogtemeters.”

Invaller

Voor de Guido Reybrouck Classic komende weekend is de pion van Avia-Rudyco reserve. Voor het eerst is deze UCI-koers een tweedaagse met op zaterdag een tijdrit en op zondag de traditionele kasseirit. “Ik heb wel een tijdritfiets, maar heb er nog niet veel ervaring mee. Normaal trek ik zaterdag naar Orroir, zondag plan ik een training.”

Misschien wel in het vooruitzicht van Gent-Wevelgem U19, de klassieker die op zondag 26 maart al om 8.40 uur in Ieper start. Een week later staat ook de Pévèle Classic, een koers in het Noord-Franse Mérignies, op de kalender van Avia-Rudyco. “Die selecties moeten nog worden samengesteld”, aldus de Tieltse junior. “Ik hoop een paar mooie uitslagen in grote koersen te halen. Voor het overige wordt het als eerstejaars vooral ervaring opdoen. In de winter heb ik tussen november en eind januari een tiental crossen gereden. Volgende winter ga ik dat wellicht opnieuw doen.” (HF)