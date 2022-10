Junior Laurens Plancke sluit af met drie zeges: “Mooie transfer aan overgehouden”

Met de GP Glineur, de finale van de Beker van België voor junioren in Quaregnon, sloot eerstejaarsjunior Laurens Plancke (17) het seizoen af. Het is tijd om de batterijen op te laden. In 2023 ruilt de Moorsledenaar CT Luc Wallays-JRR voor het performanceteam van EFC-L&R-AGS.

Laurens Plancke, in het korte seizoen 2021 goed voor vier zeges, deed bij de overstap van U17 naar U19 bijna even goed. Hij mocht drie maal de handen in de lucht gooien. Eerst in Sinaai (4/6), een week later in Moorsele (12/6) en ook nog in Dadizele (10/8). “Drie overwinningen plus een zesde plaats in de eindstand van de Beker van België, bovendien eerste West-Vlaming in dat klassement: het is een goed seizoen geweest”, vat Plancke samen. “Ik heb er een mooie transfer naar EFC-L&R-AGS aan te danken. Wat ik niet in gedachten had. Ik hoopte eind 2023, bij de overstap naar de beloften, een plaatsje in die ploeg te veroveren.” Het betekent dat Plancke volgend jaar vooral UCI-koersen zal rijden en vaak in het buitenland aan de slag zal gaan. “Iets waar ik naar uitkijk”, geeft hij toe. “Ik wil CT Luc Wallays-JRR bedanken voor zes mooie jaren. Dankzij dit team werd ik wie ik nu ben. En krijg ik de kans om een stapje vooruit te zetten.”

Aanvalslust

In het juniorenpeloton valt Plancke op door zijn aanvalslust. “Ik zit niet vaak stil, ik probeer altijd wel iets”, aldus Plancke. “Vandaar wellicht dat het bij mij nu een beetje op is. De voorbije weken liepen iets minder. In Jemeppe moest ik vorige zondag tijdens de plaatselijke ronden de rol lossen en belandde ik in de derde groep. Vandaar dat ik er een punt achter zet. Voor dit seizoen is het genoeg geweest.”