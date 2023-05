Junior Jenthe Verstraete hoopt LBL te halen na valpartij: “Pech rode draad door begin van mijn voorjaar”

Jenthe Verstraete (17) hoopt de start van Luik-Bastenaken-Luik voor junioren te halen. De E3 Saxo Classic kende voor hem immers een abrupt einde. Na een botsing met een verkeersbord belandde hij in het ziekenhuis. Hij kwam er nog goed vanaf.

“Op een verkeerseiland aan een rotonde heb ik de verkeerssignalisatie bij manier van spreken geknuffeld”, kan Jenthe Verstraete de klap al weglachen. “Ter hoogte van een rondpunt probeerde ik wat op te schuiven. Van links kreeg ik een duwtje waardoor ik op de verkeersgeleider reed. Een paal met een verkeersbord kon ik niet meer ontwijken. Mijn borstkas ving de klap op. Ik kon vermijden dat ik met mijn hoofd tegen de paal vloog.”

De eerstejaarsjunior van het Van Moer Logistics Cycling Team probeerde zijn weg verder te zetten, maar stapte even verder uit de koers. “Ik kon geen lucht meer pakken”, zucht hij. “Uit voorzorg ben ik naar het ziekenhuis gevoerd. Om mij toch even te laten onderzoeken. Breuken of inwendige bloedingen heb ik niet, wel stevige kneuzingen. Gelukkig heb ik zondag de pijnstillers al kunnen opbergen.”

De Topsportschoolleerling hoopt dat hij met deze stevige klap een periode vol tegenslagen definitief kan afsluiten. “Pech is de rode draad door de eerste twee maand van dit wegseizoen”, vertelt Verstraete. “Twee keer plat, enkele keren andere materiaalpech, wedstrijdsituaties die anders uitdraaien dan ik inschatte, enzovoort. In Tielt reed ik voorop met de latere winnaar, maar kreeg ik met een lekke band af te rekenen. De dag nadien ging ik weer koersen. Uit frustratie, maar halfkoers stond ik opnieuw plat. Het enige lichtpuntje is de eindzege in een nevenklassement in Bretagne.”

Zaterdag L-B-L

Dat was in Penn Ar Bed-Pays d’Iroise, een tweedaagse in Frankrijk. Verstraete hoopt zaterdag de U19-versie van Luik-Bastenaken-Luik te kunnen rijden. Deze UCI-wedstrijd gaat over Côte de Wanne, Stockeu, Haute Levée, Vecquée en maakt aankomst in Aywaille op La Redoute.

“Die wedstrijd was voor mij een doel”, benadrukt Verstraete. “Door het accident van zaterdag trek ik, als ik kan starten, zonder verwachtingen naar die koers. Normaal doe ik deze maand de interclub in Outrijve en de Ronde van Vlaanderen. Plus op 28 mei het Belgisch kampioenschap in Brasschaat. Van vorig jaar bij de nieuwelingen weet ik dat het geen sexy parcours is. Bij de junioren rijden we met een groter verzet. Misschien is het toch mogelijk met de betere renners iets te forceren.” (HF)