Junior Emile Taildeman hoopt snel te juichen: “Tevreden over conditie na corona”

Met tweedejaarsjunior Emile Taildeman lijkt het de goeie kant op te gaan. In Evergem haalde de pion van Onder Ons Parike al eens het podium (derde). De renner uit Tielt kende nochtans een moeilijk begin.

“Door een coronabesmetting kon ik van 28 januari tot half maart niet trainen”, zucht Taildeman. “Als ik in die periode eens op mijn fiets sprong, geraakte ik geen stap vooruit. Na mijn eerste 20 minuten op de rollen was ik helemaal kapot. In die periode trok ik niet alleen naar de dokter, maar ook naar een hartspecialist. Uit voorzorg, om blijvende schade te vermijden.”

Half april speldde hij in Ruiselede voor het eerst een rugnummer op. “Na 60 kilometer knalde ik met mijn schouder tegen zo’n totem van Boplan”, weet hij nog. “De schade viel mee, maar ik was nog niet sterk genoeg om mijn plaats in het peloton te heroveren. Nadien ging het beter en beter. In Evergem werd ik derde. Eigenlijk zat er meer in. Het was een sprint met het volledige peloton. Door mijn eigen fout kwam ik van veel te ver.”

Blijven koersen

Vorige zaterdag werkte Taildeman in Bonheiden zijn eerste interclub, een manche van de Beker van België, af. Hij bolde als 47ste over de streep. “Een hele snelle wedstrijd, maar ik kon goed volgen”, beweert de Tieltenaar van Onder Ons Parike. “Vierhonderd meter van de streep was er een stevige valpartij. Nipt bleef ik overeind. In Nevele werd ik maandag twaalfde. Ook daar stak meer in. Ik denk dat ik op dertig kilometer van de streep nog rond positie dertig zat.”

Zaterdag trekt hij naar de kermiskoers in Haringe, een week later naar Passendale. “Tijdens de examens blijf ik trainen en koersen, want mijn punten zijn relatief goed”, glundert Taildeman. “Ook over mijn conditie ben ik gezien de voorgeschiedenis momenteel content. Ik hoop nu snel een koers te winnen. Dat zou prachtig zijn.” (HF)