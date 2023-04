Junior Dimi Van Pamel glundert na eerste podium: “Kermiskoers winnen én top 15 in WestSprint halen”

Eerste podium sinds de aspiranten! En dan nog in eigen Tielt. Dimi Van Pamel (18) tankte afgelopen zondag vertrouwen. Achter het ontsnapte duo Milan Vermeulen en Baptiste Swertvaegher sprintte hij naar de derde plaats.

“Mijn eerste podium sinds de aspiranten”, glundert Van Pamel. “In het begin van de koers wachtte ik af. Om mij niet te vroeg moe te maken. Drie renners ontsnapten, maar één van hen (Jenthe Verstraete, red.) reed lek. Toen het drie ronden van het einde in het peloton stilviel, sprong ik. Ongeveer anderhalve ronde reed ik alleen tussen het leidersduo en de groep. Enkele achtervolgers sloten bij mij aan. Daarvan kon ik de spurt winnen. Hopelijk ben ik vertrokken voor een goede periode.”

De boomlange tweedejaarsjunior kende de voorbije jaren wel wat problemen. “Onder meer een letsel aan beide knieën. Ook veel materiaalpech was mijn deel. Begin dit seizoen zat ik vaak achter valpartijen. Onder meer in Pévèle Classic, na acht kilometer. Ik kon weer aansluiten, net op het moment dat ze vol begonnen te koersen. Tijdens die wedstrijd heb ik mijn beste vijf-minuten-waarde gereden. Op een bepaald moment werd mijn groepje uit koers genomen. Ik haalde een gemiddelde van 43,5 kilometer per uur. Wat betekent dat de leiders nog veel sneller reden.”

Hectisch

De Nederlander Senna Remijn, lid van Acrog-Balen, schreef die kasseikoers op z’n naam. Voorlopig staan op de kalender van Dimi Van Pamel geen interclubs of UCI-koersen. “Ik heb de Guido Reybrouck Classic gereden”, verduidelijkt de junior van het Isorex Cycling Team. “In de tweede rit kende ik pech, want mijn ketting liep op de kasseien af waardoor ik in een tweede groep belandde.”

Van Pamel mocht met de Gaverse ploeg de Franse Route d’Eole rijden. “Mijn vader had zich net geblesseerd. Hij voelde zich wel al beter, maar ik wou het hem niet aandoen 500 kilometer achter het stuur te zitten. Ik heb dus forfait gegeven. Dit seizoen hoop ik in de grotere koersen enkele mooie uitslagen te rijden. En een kermiskoers winnen, dat is ook een doel. Plus in WestSprint bij de eerste 15 eindigen. Inderdaad, Isorex mag geen Beker van België rijden omdat de club op 31 oktober van vorig jaar één miniem te weinig op de ledenlijst had. Zo vallen enkele interclubs weg, maar dat is niet zo erg. Ik hoor dat die koersen meestal een bijzonder hectisch verloop kennen.” (HF)