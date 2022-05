Junior Brent Prinzie rijdt BK voor eigen volk: “Niet anoniem meedoen”

Moorslede Drie unieke koersuren voor Brent Prinzie zondag! De eerstejaarsjunior strijdt in eigen Moorslede om de Belgische driekleur. Ook al haalde hij geen opvallende uitslagen, hij veroverde toch een plaatsje in de provinciale selectie voor dit BK.

“Resultaten zeggen niet alles”, waarschuwt de pion van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare. “Ik vind dat uitslagen op dit moment nog van ondergeschikt belang zijn. Volgend jaar zal ik wel eens aan een resultaat denken. Nu wil ik vooral sterker worden door overal waar ik aan de start kom koers te maken. Al ga ik zondag wel tot het tweede deel van de wedstrijd wachten om in actie te komen.”

Stevige trainingen

Uiteraard kent Brent Prinzie het BK-rondje van 8,5 kilometer als geen ander. “Volgens mij is het een omloop waarop je elkaar pijn kan doen”, beweert de leerling economie-moderne talen. “Er steken leuke stukken bergop in. Ik werk al het hele jaar richting de periode van dit Belgisch kampioenschap. Dat ik in eigen gemeente om de Belgische titel kan strijden, is tof. Heel speciaal ook.”

Vorige zaterdag werkte Prinzie nog de kermiskoers in Kooigem af. In een wedstrijd die door een Argentijn werd gewonnen, speelde hij geen rol van betekenis. “Dat was ingecalculeerd”, benadrukt de 17-jarige kerel die door Abram Stockman wordt getraind. “Vorige week werkte ik enkele stevige trainingen af. Ik stond dus niet fris aan de start. Deze week ligt het accent op recuperatie. Zodat ik zondag met frisse benen aan het BK begin.”

Met vijf lokale renners en nog eens acht andere West-Vlamingen zal CT Luc Wallays-JRR in dit BK numeriek één van de sterkste formaties zijn. “In ons team zitten zeker jongens die zondag een uitslag kunnen rijden”, vermoedt Prinzie. “Jani Decoster, die ook in Moorslede woont, is de laatste weken heel sterk bezig. Ik vermoed dat ook hij naar deze periode piekte.”

“We hebben nog een paar andere mannen die op dit BK sterk voor de dag kunnen komen. Ik denk aan Yaurick Leenknegt, Axel Vandamme, Brent Baert en Bert Bolle.” En Brent Prinzie zelf? Met welke ambitie komt hij aan de start? “Ik ga me in het eerste deel van het kampioenschap rustig proberen te houden, maar in de tweede koershelft wil ik me laten zien”, laat de thuisrenner in z’n kaarten kijken. “Het is niet de bedoeling dat ik me een volledige wedstrijd anoniem verschuil in de buik van het peloton.”