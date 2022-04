Junior Brent Baert naar nationale testtijdrit: “Goeie waardemeter voor nationaal kampioenschap”

Zaterdag mag Brent Baert zijn provinciale tijdrittrui aantrekken. De West-Vlaamse kampioen tegen de klok is geselecteerd voor de nationale testtijdrit in Poperinge en begint om 15.27 uur aan een opdracht over 22 kilometer.

In Ruddervoorde was Brent Baert (17) over 16 kilometer 13 tellen sneller dan de eerstejaarsjunior Milan Donie. Vorige vrijdag werkte de tweedejaars uit Hooglede de proloog van de Ster van Zuid-Limburg af. Over vier kilometer klokte hij de 12de chrono. Niet mis voor een niet-explosief rennerstype.

“Ook al was het 12 kilometer minder lang, die proloog was even zwaar als het provinciaal tijdritkampioenschap in Ruddervoorde”, beweert de pion van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare.

“Mijn benen waren op het einde van de proloog even vol gelopen als tijdens het PK. Het was een parcours met vrij veel bochten van 90 graden, over heel wat smalle wegen. Ik vond dat ik nooit echt goed op snelheid was geraakt. Voor ik aan de start kwam, was ik eens in de volgwagen van de ploeg meegereden achter een ploegmaat.”

“Op een strook waar hij heel wat snelheid verloor, moest ook ik gas terugnemen. Groot was mijn verbazing toen bij de eindafrekening bleek dat ik nog 12de werd.”

In dienst van de ploeg

In de drie volgende etappes van stad tot stad cijferde Baert zich weg voor de ploeg. Bert Bolle werd door de ploegleiding, dankzij z’n tiende plaats in de proloog, als kopman aangeduid. Voor de massasprinten trok CT Luc Wallays-JRR de kaart van Axel Vandamme. “Het werden allemaal massaspurten, daar heb ik me niet mee gemoeid”, gaat Baert verder.

“In de slotrit vertelde Axel Vandamme me dat hij zich heel goed voelde. Dus heb ik hem in de finale afgezet binnen de eerste tien van het peloton. Ik had al eens twee ronden voorop gereden. Eerst een ronde alleen, daarna met iemand van EFC-L&R-AGS. Nadat ik Axel afzette, liet ik het lopen. Zo verloor ik nog 17 seconden en zakte ik in de eindstand naar plaats 45.” Terwijl Bert Bolle zich op rang twaalf kon handhaven.

Voor Brent Baert staan nu twee individuele tijdritten op de kalender. Na de testtijdrit in Poperinge neemt hij op zondag 1 mei in Gavere deel aan het BK tijdrijden. “Die nationale testtijdrit wordt een goeie waardemeter voor het nationaal kampioenschap”, beseft de VTI-student. “Met de auto heb ik het parcours van de testtijdrit verkend. In de omloop zit een lus richting Reningelst. Een mooi parcours. Ik ben benieuwd en heb zin in die testtijdrit”, besluit de Hoogledenaar.

(HF)