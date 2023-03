Junior Arthur Clauw rijdt Nokere Koerse: “Mooie plaatsen in grote koersen”

Tweedejaarsjunior Arthur Clauw (17) rijdt zaterdag zijn eerste UCI-koers met Danilith Nokere Koerse. Een week later rijdt hij met de Guido Reybrouck Classic, in en rond Damme, voor het eerst een UCI-tweedaagse.

Zevende in het clubkampioenschap van EFC-L&R-Van Mossel, derde in Staden, 17de in Vlamertinge. Arthur Clauw is niet onaardig aan het seizoen begonnen. Afgelopen weekend bleef hij uit competitie. “Vier dagen in mijn bed met griep”, zucht Clauw. “Met hoge koorts zelfs. Tot 40,2 graden.” Deze week kan de Beitemnaar weer trainen. “Voor die griep was mijn conditie goed, veel zal ik daar niet van kwijt zijn, hoop ik”, vermoedt Clauw. “Mooie plaatsen pakken in grote koersen is dit jaar mijn ambitie. Wie weet lukt dat al in Nokere Koerse. Vorig jaar nam ik ook deel en kwam ik tot de vaststelling dat het een wedstrijd is die me ligt. Alleen heb ik de kasseien van de Varentstraat van net iets te dichtbij gezien. Na die valpartij zat ik op Tiegemberg heel ver. Toch kon ik weer aansluiten bij het peloton. Zodat ik denk dat Nokere Koerse mij ligt. Drie kilometer van de streep zat ik achter een valpartij, waardoor ik pas als 55ste binnen bolde.”

Tijdritfiets

Clauw krijgt zaterdag clubkampioen Laurens Plancke, Viggo Van Neste, Arne Desimpelaere, Miguel Desmet en Gaetan Warnier als ploegmakkers. Een week na Nokere Koerse gaat hij z’n kans in de individuele tijdrit (10,9 km) die de Guido Reybrouck Classic inleidt. “Ik mag de tijdritfiets van Jari Carpentier gebruiken”, glundert Clauw. “Voor het eerst zal ik met topmateriaal aan een tijdrit beginnen.”

Clauw vermoedt dat hij aanleg heeft voor het werk tegen de klok. “Hopelijk heb ik in het tijdrijden wat meer geluk dan vorig seizoen. Bij de start van het PK in Ruddervoorde werd ik aangereden en moest ik nog van wiel veranderen. In Kontich was ik op weg naar een goeie chrono, maar kreeg ik een lekke band…” (HF)