Junior Arne Desimpelaere wil zich snel tonen: “Ik wil dit voorjaar nog podium halen”

Laatst geklasseerde renner! Ook dat heeft Arne Desimpelaere (18) nu eens meegemaakt. De tweedejaarsjunior van EFC-AGS-Van Mossel werd in het officiële resultaat van de GP André Noyelle in Ieper als 70ste gerangschikt. De laatste naam in de officiële uitslag.

“Beetje vreemd, want er was iemand van Acrog-Tormans bij mij, maar hij werd niet meer opgenomen in de uitslag”, vertelt Desimpelaere. “Alleen reed hij ter hoogte van het laatste rondpunt verkeerd. Hij kwam een aantal seconden na mij over de aankomstlijn, maar in de uitslag staat hij niet.”

Deze Gent-Wevelgem U19 verliep alles behalve probleemloos. “Een val na 30 kilometer”, zucht hij. “Enkele kilometers verder moest ik van fiets wisselen, want mijn rem was stuk en schakelen lukte niet zo goed meer. Tussen de volgwagens kon ik weer naar de tweede groep rijden, maar verder opschuiven lukte niet meer. Omdat er in mijn groep niet meer aangedrongen werd, sprong ik 15 kilometer van de finish weg. Die renner van Acrog-Tormans ging mee.”

Dit weekend blijft Desimpelaere uit competitie. Met school vertrok hij donderdag naar Madrid voor een vijfdaagse. De Ster van Zuid-Limburg in het paasweekend wordt zijn volgende opdracht. “Mijn doel is toch eens het podium te halen in een UCI-koers”, aldus de Aarselenaar. “Liefst nog dit voorjaar. Er zijn er al enkele voorbij, maar er komen er nog. In Kuurne-Brussel-Kuurne liet ik me verrassen toen enkele renners al op de Tiegemberg wegreden. In Nokere was mijn prestatie beter. Aan de voet van Nokereberg was er nog een valpartij. Ik werd 23ste. Zonder het oponthoud was ik hooguit drie of vier plaatsjes dichter geëindigd.” (HF)