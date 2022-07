Junior Arne Desimpelaere via Orroir naar Herbeumont: “In klimkoers niet lossen is mijn doel”

De 17-jarige Arne Desimpelaere gaat de volgende dagen klimmen. Zaterdag rijdt hij in Orroir, een kermiskoers met enkele beklimmingen van de Kluisberg. Dinsdag waagt de eerstejaarsjunior zich aan de klimkoers in het Luxemburgse Herbeumont.

De pion van EFC-L&R-AGS heeft al een zege op zak. Pinkstermaandag mocht hij in Nevele juichen na een solo van anderhalve ronde. “Ik hield nipt stand, mijn ploegmaats Miguel Desmet en Kenji Coenen strandden aan mijn achterwiel”, glundert Arne Desimpelaere. “Inderdaad, zij rijden niet bij het performanceteam. Ik kan hun ontgoocheling daarover best begrijpen. Intussen loopt het project best goed. Materiaal, begeleiding, het is allemaal in orde.”

Spaanse rittenkoers

Arne Desimpelaere, vorig jaar in Laarne derde op het Vlaams kampioenschap voor tweedejaarsnieuwelingen, werkte het voorbije weekend de Acht van Bladel af. In het eindklassement van deze Nederlandse driedaagse werd hij 45ste. “De drie snelle etappes vielen mee, maar mijn tijdrit was niet goed”, zucht de Aarselenaar. “Het was de afsluiter van die rittenkoers. Vermoeidheid nam de bovenhand.”

Voor het BK ploegentijdrijden in Montenaken is de vijfdejaarsleerling moderne talen-wetenschappen niet weerhouden. Via Orroir trekt hij naar de klimkoers in Herbeumont. “Begin dit jaar heb ik al eens in Orroir gekoerst”, weet Arne Desimpelaere. “Toen kon ik goed volgen. De klimkoers in Herbeumont ken ik van vorig jaar. Bij de tweedejaarsnieuwelingen moest ik op de slotklim het peloton laten rijden. Die dag was ik een beetje ziek.”

“De volgende klimkoers in Couvin ging veel beter. Dan heb ik niet moeten lossen. Dat is volgende dinsdag mijn betrachting. Een paar dagen later volgt Menen-Kemmel-Menen. In augustus mag ik met mijn team ook een rittenkoers in Spanje afwerken”, besluit de Aarselenaar.

