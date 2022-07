Junior Arnaud Jaecques boekt mooie vooruitgang: “Hopelijk meer van dit deze zomer”

Junior Arnaud Jaecques behaalde vorige week nog een podium in Lichtervelde. De renner van Cycling Team Houtland-Westkust heeft een aanpassingsperiode achter de rug, maar lijkt nu toch zijn draai gevonden te hebben.

Jaecques zette zijn goede prestaties verder met een tweede plaats in Lichtervelde. “We kwamen aan de start met een klein peloton dus ik had zeker een resultaat voor ogen”, doet hij zijn relaas. “Met Jasper Dekien stond een grote favoriet aan de start dus ik wist wie ik in de gaten moest houden. Ik heb het enkele ronden alleen geprobeerd, maar toen er geen steun kwam, werd ik opnieuw ingelopen. In het slot zat ik in de juiste vlucht waarin ik opnieuw probeerde weg te raken, maar zonder succes. In de sprint met zes was Jasper zoals verwacht de snelste, maar ik kon nog naar een tweede plaats spurten.”

Na een moeilijk seizoensbegin heeft Jaecques nu de juiste vorm te pakken. “De aanpassing naar de junioren verliep wat moeizaam, maar ik heb een tijdje geleden een wedstrijdpauze ingelast en in die periode heb ik veel getraind. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen want nu gaat het beter. Ik hoop op meer van dat komende zomer.”

Klimkoers

Te beginnen met volgend weekend in de klimkoers van Herbeumont. “Ik hoop vooral in het peloton te eindigen, dat zal al zwaar genoeg zijn”, is hij realistisch. “De week nadien is er Menen-Kemmel-Menen. Daar hoop ik mij wel te laten zien.”

Ook wil de junior zich verder ontwikkelen. “De wedstrijd lezen kan nog beter heb ik het gevoel. Hoe meer ik vooraan kan koersen, hoe beter ik die stappen natuurlijk kan zetten. Mee zijn in de juiste ontsnapping en die ontsnapping ook naar het einde dragen is wel een doel voor mij.”

(LR)