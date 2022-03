Julien Vermote hoopt zich te herpakken: “Goede gevoel op de fiets terugkrijgen”

Vorig seizoen was het lang wachten op onderdak voor Julien Vermote, maar begin april tekende de Kortrijkzaan bij Alpecin-Fenix. De ex-renner van onder meer Quick-Step en Dimension Data hoopt er vandaag bij te zijn in de E3 Saxo Bank Classic.

Wat Tim Declercq de afgelopen jaren veel deed, voerde Julien Vermote meermaals uit in het verleden. De intussen 32-jarige renner reed kilometers op kop van het peloton en kreeg veel appreciatie voor zijn werk. Die rol lag Vermote als gegoten, maar de Kortrijkzaan wilde meer en verliet de stal van Patrick Lefevere voor het kopmanschap bij Dimension Data.

Hij won in 2018 ei zo na Kuurne-Brussel-Kuurne, maar werd in extremis gegrepen door het aanstormende peloton. Vermote leek klaar om een grote koers te winnen, maar daarna kwam het er nooit meer uit.

Vertrouwen

Vorig jaar zat hij zelfs lang zonder ploeg, maar begin april kreeg hij toch nog een kans om zich te bewijzen bij Alpecin-Fenix. De gebroeders Roodhooft geloven in hem. Dit jaar wil hij hen bedanken voor dat vertrouwen.

“Door de vele zieken sta ik op de reservelijst voor de E3 Saxo Bank Classic. Het is nog onduidelijk of ik er aan de start kan verschijnen”, weet Vermote. “Dwars door Vlaanderen staat wel op mijn programma, maar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix rijd ik voorlopig niet. Tuurlijk zou ik er graag bij zijn, want voor die wedstrijden doe je het.”

“Het is afwachten. Ik wil dit seizoen vooral het goede gevoel terugkrijgen op de fiets en een meerwaarde zijn voor de ploeg. Ik hoop ook af en toe een finale te rijden, mocht dat lukken, ben ik een tevreden man.”

Aflopend contract

Ook Vermote was onder de indruk van zijn ploegmaat Mathieu van der Poel. De Nederlander was lange tijd buiten strijd met een rugblessure en werd meteen derde in Milaan-Sanremo. De viervoudige wereldkampioen veldrijden was misschien wel de beste man in koers.

“Mathieu is een klasbak. Je weet dat hij veel in zijn mars heeft, maar het is natuurlijk wel straf wat hij gepresteerd heeft. Ik denk inderdaad ook dat hij de sterkste renner in koers was. Je zag aan de sprint die hij reed, dat hij nog overschot had.”

Vermotes contract bij Alpecin Fenix loopt na dit seizoen af. “Ik hoop op een contractverlenging. Het is goede ploeg met veel ambitie. Ze zijn uitstekend gestructureerd. Hopelijk kan ik hier nog lang blijven.”

(IV)