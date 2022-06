Julie Van de Velde droomt van Belgische tijdrittitel: “Ik zal er alles aan doen om WK-selectie af te dwingen”

Vorig seizoen greep Julie Van de Velde zowel op het BK tijdrijden als op het BK op de weg net naast de driekleur. De renster uit Aartrijke hoopt dit jaar opnieuw hoge toppen te scheren in het werk tegen de klok. Ze wil Lotte Kopecky andermaal het vuur aan de schenen leggen.

Komende donderdag staat het BK tijdrijden op het programma. In het Oost-Vlaamse Gavere verschijnt Julie Van de Velde als een van de schaduwfavorieten aan de start. Vorig jaar strandde ze op veertien seconden van winnares Lotte Kopecky op de tweede plaats. “Het was inderdaad nipt”, vertelt de 29-jarige renster van Plantur-Pura. “Ik hoop natuurlijk om dit jaar nog beter te doen, maar Lotte heeft nog maar eens immense stappen voorwaarts gezet en volgens mij had ze toen zelfs geen superdag. Als ik realistisch ben, ga ik donderdag vol voor een podiumplaats. Stiekem hoop ik natuurlijk op het hoogste schavotje te staan. De koers moet immers nog altijd gereden worden. Ik ben veel op de tijdritfiets aan het trainen. Naast Lotte verwacht ik ook veel van Shari Bossuyt. Ze rijdt al een heel seizoen op een hoog niveau rond. Ook Sara Van de Vel en mijn ploeggenote Julie De Wilde hou ik in de gaten. Julie brak wel een halswervel in Parijs-Roubaix, dus het BK tijdrijden komt misschien net iets te vroeg voor haar.”

Australië

Niet alleen in het werk tegen de klok, maar ook bergop kan Van de Velde meer dan haar vrouwtje staan. “Ik doe het allebei erg graag. In een tijdrit ben je enkel met jezelf bezig en dat spreekt me wel aan. Het zou enorm leuk zijn, mocht ik opnieuw geselecteerd worden voor het WK tijdrijden in het Australische Wollongong. Ik heb er een doel van gemaakt, maar de bondscoach moet me natuurlijk selecteren. Wie donderdag goed presteert, zal er wel bij zijn. Ook op het EK tijdrijden kan ik mezelf in de kijker rijden en zo een selectie voor het WK afdwingen. Ik zal er alles aan doen om in Australië aanwezig te zijn.”

We gaan met acht rensters op hoogtestage om Tour voor te bereiden, maar twee dames vallen nog af

BK op de weg

“Een vlakke wedstrijd spreekt me dan weer totaal niet aan en daar is het ook moeilijk om een mooi resultaat uit de brand te slepen. Vorig jaar werd ik eveneens tweede op het BK op de weg, maar het parcours in Middelkerke is biljartvlak. Het wordt zo goed als onmogelijk om de koers lastig te maken en het peloton zo uit te dunnen. Ik ga normaal in dienst rijden van onze kopvrouwen Sanne Cant en Julie De Wilde. Ook Marthe Truyen heeft getoond dat ze in vorm is. Je mag onze ploeg zeker en vast in de spits van de wedstrijd verwachten.”

Van de Velde rijdt voor Plantur-Pura, de vrouwenploeg van Alpecin-Fenix. Vorig seizoen verdedigde ze de kleuren van Jumbo-Visma. “Beide ploegen willen het vrouwenwielrennen naar een hoger niveau tillen. Ik merk veel gelijkenissen. Voor de buitenwereld leek het een stap terug, maar onze ploeg wordt iedere dag beter. De uitslagen beginnen te komen. We zijn goed bezig.”

Ronde van Frankrijk

De sympathieke Van de Velde hoopt eveneens om aan de eerste Ronde van Frankrijk voor vrouwen te mogen deelnemen. “Ik ben nog niet zeker van mijn plaatsje. We gaan met acht rensters op hoogtestage om de Tour voor te bereiden, maar twee dames vallen nog af. Het zou wel een droom zijn die uitkomt. Ik ben met de KBWB in mei naar de Vogezen geweest om twee ritten te verkennen. Het zijn twee zware etappes waar ik immens hard naar uitkijk, maar eerst is aan mij om te bewijzen dat ik die selectie waard ben”, besluit Julie Van de Velde.