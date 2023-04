Julie Sap blijft zoeken naar goed gevoel na herniaoperatie

Het zit Julie Sap (30) niet mee in 2023. De Beernemse eliterenster van Lotto-Dstny werd in december geopereerd aan een hernia en blijft vier maanden later op zoek naar het goede gevoel.

Sap kroonde zich vorig jaar in juni tot Belgisch kampioene tijdrijden voor niet-UCI-rensters. “Maar op 2 december onderging ik een operatie aan een hernia, waarschijnlijk het gevolg van een zware valpartij op training in juli 2021”, vertelt de projectcoördinator e-inclusie in Brugge-West. “In de loop der tijd is dat, met ups en downs, geëscaleerd. Plots bleek dat er een hernia zat, wat kan ontstaan door een hevige val of schok. Het was soms vreemd, want daags voor de operatie fietste ik nog 60 km zonder hinder. Trainen lukte perfect. Alleen zitten was moeilijk. Twee weken na de ingreep hervatte ik rustig de revalidatie. Die verliep heel goed, maar om onduidelijke redenen raakten mijn bilspieren ontstoken. Pas in de Omloop, eind februari, is dat duidelijk geworden.”

Na afloop werd beslist om tijdelijk niet te koersen. “Ontstekingsremmers, twee cortisonespuiten, nog een week rust, rustig herbeginnen… Maandag mocht ik voor het eerst weer blokken met iets meer intensiteit doen, maar maandag had ik opnieuw last. Het is enorm frustrerend. Blijkbaar is mijn lichaam er nog altijd niet klaar voor. Misschien is het beter om opnieuw een rustperiode te nemen, maar daarover moet ik nog overleggen met dokter en kine. De ploeg reageert heel begripvol. Ploegleiders Dirk Onghena en Grace Verbeke willen me niet pushen. Ik voel me gesteund.” Ergens hoopt Sap in de maand mei opnieuw in actie te kunnen komen. “In juni zijn er onder meer de Ronde van België en het BK tijdrijden. Iedereen zegt me dat ik geduld moet hebben en dat het seizoen nog lang duurt, maar eerlijk? Daar ben ik nu niet veel mee.” (TVB)