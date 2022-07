Julie Hendrickx (18) heel knap vierde op BK in Middelkerke: “Er zat misschien meer in”

Julie Hendrickx heeft vorige zondag op het BK in Middelkerke een topprestatie neergezet. De 18-jarige Bredense finishte als vierde en pakte als tweede belofte een mooie zilveren medaille. “Ik had zo’n goed resultaat totaal niet verwacht, maar het doet heel veel deugd.”

Een peloton van pakweg 175 rensters streed in en om Middelkerke om de nationale driekleur bij de vrouwen. Julie Hendrickx – twee jaar geleden nog Belgisch kampioen bij de juniores – was aan haar eerste kampioenschap bij de elite toe.

“Ik had er niet echt veel van verwacht, want er stonden redelijk veel goeie rensters aan de start. Het was geen selectief parcours, maar ik had toch verwacht dat een groep van 20 à 25 rensters zou wegrijden. De eerste twee plaatselijke ronden zat ik mooi vooraan, maar in de volgende twee ronden zat ik echt achteraan. Ik was er zelfs een keer af.”

Gas blijven geven

In de slotronde schoof de Bredense sterk mee in een ontsnapping, die uiteindelijk uitgroeide tot een kopgroep van zes. “Op dat moment had ik totaal niet verwacht dat we zouden wegblijven. Op het stuk wind tegen richting Lombardsijde was ik al kapot (lacht). Na die strook had ik wel een goed gevoel. Vanaf dan was het gewoon gas geven en blijven gaan. We hadden toch niets te verliezen.”

In de absolute slotfase sloot Alana Castrique nog aan, maar de andere favorieten kwamen te laat.

“Ik verwachtte op het einde nog aanvallen. Daarom had ik me achteraan gezet, zodat ik zeker niet ging moeten reageren. Maar niemand viel aan en het ging echt keitraag; daardoor zat ik wat ingesloten.” Ook tijdens de sprint moest de belofte van Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck nog een paar keer inhouden. “Er zat misschien iets meer in, maar ik ben wel content met mijn vierde plaats en mijn tweede plaats bij de beloften. Sara Maes (derde algemeen en eerste belofte, red.) zat wel de hele tijd naar mij te kijken. Ik had genoeg vertrouwen in mijn sprint, maar Sara zou sowieso wel gevolgd hebben als ik had aangevallen.”

Op het BK in eigen streek werd de dochter van voormalig olympisch roeier Björn Hendrickx uiteraard luid aangemoedigd. “Er zijn heel veel vrienden, kennissen en familieleden komen kijken. Ik heb ook veel mensen ‘komaan Julie!’ horen roepen, maar er zaten natuurlijk wel heel veel Julies in koers (lacht).”

Dankzij de live-uitzending op tv stroomden na afloop de berichten met felicitaties binnen, ook bij Julies moeder Babs: “Ongelooflijk, alsof ze wereldkampioene geworden was (lacht).”

Team dankbaar

Als eerstejaarsbelofte heeft de jonge Bredense het dit seizoen niet onder de markt. “In de WorldTour is het natuurlijk niet gemakkelijk, maar ik haal meestal wel mijn doelen. Ik probeer de ploeg te helpen waar ik kan en heb al veel ervaring kunnen opdoen. Ik ben de ploeg dankbaar dat ik zoveel kansen krijg. Ze houden er ook rekening mee dat ik het moet combineren met mijn studie Sport & Bewegen.”

(AC)