Jules Verhaeghe van hockey naar de koers: “Al altijd passie voor fiets”

Vorige zomer ruilde Bruggeling Jules Verhaeghe (17) de hockeystick voor een koersfiets. De kennismaking met competitief wielrennen kwam binnen, maar hij zette door, haalt intussen het einde van wedstrijden en werd al eens veertiende.

“Heel mijn jonge leven speelde ik hockey”, vertelt Jules Verhaeghe. “Eerst in eigen Brugge, daarna enkele seizoenen bij La Gantoise. Daar speelde ik twee jaar in de eerste ploeg, maar dat niveau was een beetje te hoog. Het derde seizoen in Gent speelde ik bij de tweede ploeg, maar vorig jaar keerde ik terug naar Brugge. Eigenlijk was ik het plezier in het hockeyen wat kwijt.”

Toch lijkt de stap van een hockeyveld naar de koersfiets niet evident. “In het vijfde of zesde leerjaar maakte ik al eens kennis met de Vlaamse Wielerschool”, gaat Verhaeghe verder. “Al altijd had ik passie voor de fiets. Bovendien is mijn papa een fervent recreatief fietser. Vorige zomer schafte ik mij een promotievergunning aan en reed ik bij de junioren vier koersen.”

Een kennismaking met de competitie die niet van een leien dakje liep. “Want ik haalde geen enkele keer de finish, maar in mijn vierde wedstrijd hield ik het al langer vol dan bij mijn debuut. Via Baptiste Swertvaegher kwam ik half oktober van vorig jaar in contact met Maxime Vanopbroeke, een student die een wielrenner moest begeleiden. Hij is nu mijn trainer. Van die samenwerking pluk ik nu toch wel de vruchten.”

De tweedejaarsjunior startte het seizoen met een verrassende veertiende plek in Vlamertinge. “In die kermiskoers werd een kopgroep van elf gevormd”, weet Verhaeghe nog. “Tijdens de voorlaatste ronde waagde ik me aan een uitval. Ik reed één ronde alleen voor het peloton en kreeg daarna het gezelschap van een Brit en van een ploegmaat. Aan de aankomst gingen zij mij vooraf.”

Eerste interclub

De pion van KVC Noordzeemeeuw werkte de voorbije maand ook de koersen in De Klijte, Edewalle, Knesselare en Werken af. “In De Klijte was er na twee minuten een massale valpartij. Ik zat er achter, belandde in een groepje achter het peloton en kon nooit meer de aansluiting maken. In Edewalle was ik niet zo goed, omdat ik me tijdens de 100-dagenviering op school niet ingehouden had. Voor Knesselare raakte ik verkouden. In Werken haalde ik weer een deftig resultaat”, besluit Verhaeghe.

Zaterdag koerst de laatstejaars economie-moderne talen in Varsenare. Vermoedelijk zal hij op 7 mei in Korbeek-Lo z’n eerste interclub afwerken. (Hans Fruyt)