Jordi Warlop beleeft door ziekte een moeilijk voorjaar: “Frustrerend maar nu nog weinig aan te doen”

Jordi Warlop beleefde tot nu toe niet veel plezier aan zijn seizoen. De renner van B&B Hotels-KTM moest al meermaals met ziekte afrekenen en moet nu in de weken van de waarheid de koers ondergaan. Een situatie waar hij vanzelfsprekend van baalt.

Dit jaar maakte Jordi Warlop (25) de overstap van Sport Vlaanderen – Baloise naar het Franse B&B Hotels -KTM, waar hij provinciegenoten Jens Debusschere en Eliot Lietaer als teamgenoten heeft. Gemotiveerd om zich te bewijzen en komende uit een goede winterperiode stond Warlop met een goed gevoel aan de start van zijn eerste koers in Valencia. Een coronabesmetting gooide naar het einde van die wedstrijd echter roet in het eten.

“Een jammere zaak, maar ik had mij er vrij snel kunnen overzetten”, legt hij uit. “In het openingsweekend maakte ik mijn rentree met relatief weinig trainingskilometers in de benen. Maar het ging beter dan verhoopt en dat gaf mij vertrouwen dat het tegen de klassiekers wel goed zou komen, zeker als ik nog Parijs-Nice in de benen zou hebben.”

Zelden zo slecht gevoeld

Maar net als bij veel renners die deelnamen aan de koers naar de zon bleef Warlop ook daar niet gespaard van ziekte. “In de zesde etappe moest ik er de brui aan geven. Griep lag aan de basis en ik had mij ook zelden zo slecht gevoeld. Het gevolg was dat ik een week niet kon trainen, en dat in zo een belangrijke periode.”

Die opeenstapeling van pech had zijn gevolgen in de wedstrijden, waar de Diksmuidenaar niet kon tonen wat hij waard was. “Ik had liever een week niet gekoerst, maar op vraag van de ploeg deed ik het toch. Onze ploeg heeft nog met andere zieken te kampen en daarnaast zijn er nog de jongens met blessures. Ik was weer relatief gezond, maar mijn niveau was natuurlijk niet van die orde om een rol te spelen. In Brugge-De Panne kon ik nog uitrijden, maar in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem moest ik afstappen. In die laatste had ik in het eerste deel van de koers nog een redelijk goed gevoel, maar na de eerste maal Kemmel ben ik volledig ontploft. Ik kwam met de eerste groep over de Kemmelberg, maar moest al snel lossen en kon daarna het tempo in de achtervolging ook niet aanhouden.”

Hopelijk snel beter

“Het is een frustrerend gevoel, maar er valt nu nog weinig aan te doen. Ik kan enkel hopen dat het snel beter gaat en dat ik tegen Parijs-Roubaix wel iets kan betekenen. Je wil je toch bewijzen, voor je nieuwe ploeg, maar ook voor jezelf. Zeker in deze periode. Het is echt balen dat ik daar tot nu toe niet de kans heb toe gehad.”

Na de klassiekers verdwijnt Warlop even uit koers. In de Vierdaagse van Duinkerke (3 mei – 8 mei) keert hij terug in competitie. (LR)