Jonas Pauwels mikt op PK: “Mijn trui verdedigen”

Eerstejaarsnieuweling Jonas Pauwels is goed op dreef, maar kijkt uiteraard vooral uit naar de kampioenschappen. Op het PK in Beernem hoopt de polyvalente Veurnenaar al voor de derde keer op rij de West-Vlaamse titel te veroveren.

“Momenteel is mijn conditie wel redelijk goed”, vertelt Jonas Pauwels. “Dit weekend eindigde ik in Aalter bij de LRC tiende op 73 deelnemers. Ik voelde me wel niet 100 procent. Ik had onder andere een beetje last van hoofdpijn.” Zijn beste uitslag liet de talentvolle crosser op Allerheiligen noteren in Maldegem. “Ik startte op de eerste rij en was direct goed weg. Door een probleem met de fiets ben ik eventjes teruggevallen naar de achtste en negende plaats, maar uiteindelijk kon ik toch weer opschuiven naar de vijfde plaats.”

De eerstejaarsnieuweling blikt zelf vooral met veel plezier terug op de zeventiende plaats die hij enkele dagen eerder in Ruddervoorde boekte. “Het was mijn eerste A-cross en alle goeie crossers waren er.”

Over een maand hoopt de crosser van Acrog-Tormans helemaal in topvorm te zijn. Met de Duinencross in Koksijde, het PK in Beernem en het BK in Meulebeke staan er op korte tijd immers drie belangrijke afspraken op de kalender. “Het PK is mijn eerste ambitie. Daar hoop ik toch mijn trui terug te verdedigen. Het zou de derde titel op rij zijn.”

Het wegseizoen verliep wat moeizamer voor Jonas. Met zijn 48 kilogram voor 1,70 meter moet hij vooral nog wat aan kracht winnen om een echte vuist te kunnen maken tegen de jongens die wat vroeger rijp zijn. In Oostende pakte hij wel zijn derde provinciale titel op rij in het mountainbiken. “Ik heb daar een redelijke wedstrijd gereden, maar ik was de enige West-Vlaming. Het jaar ervoor waren we nog met een stuk of vijf, maar nu waren er een paar op reis.”

Ventoux

Zelf ontdekte Pauwels op reis dat zijn gabarit absoluut geen nadeel is in het hooggebergte. Tijdens een vakantie met zijn ouders bedwong hij afgelopen zomer twee keer de Mont Ventoux. “De eerste keer deed ik het in een uur en veertig minuten vanuit Bédoin, de tweede keer was het iets trager. Het was heel leuk om te doen, want ik had nog nooit zo’n beklimming opgereden.” In de Vlaamse Ardennen volgde de polyvalente Veurnenaar ook nog een wielerstage. “Dat was echt superleuk. Ik ben zelfs al terug ingeschreven voor volgend jaar”, klinkt het nog. (AC)