John-Ross Clauw neemt wellicht een sabbatperiode

John-Ross Clauw (27) kan terugkijken op een geslaagd wegseizoen. Ook in het strandracen is hij een man om in de gaten te houden, maar de eliterenner zonder contract uit Poperinge neemt hoogstwaarschijnlijk een sabbatperiode. “Ik heb samen met mijn vriendin een huis gekocht en ik ben ook vader geworden van een dochtertje.”

Tevreden man

De pion van vind! Cycling Project maakte afgelopen seizoen onder meer het zegegebaar in Aartrijke en Boezinge. Hij sleepte daarnaast ook verschillende knappe ereplaatsen uit de brand. “Ik ben een tevreden man”, weet Clauw. “Ik heb erg constant gepresteerd en trok meermaals aan het langste eind.” Trekt hij de lijn door in het steeds populairder wordende strandracen? “Het is iets wat ik graag doe, maar dit jaar laat ik het misschien eens links liggen. Ik heb samen met mijn vriendin een huis gekocht en ik ben ook vader geworden van een dochtertje (Aimée, red.). Ik wil graag meer tijd maken om leuke dingen te doen met hen. Papa zijn is het mooiste wat er is.” Mocht Clauw alsnog deelnemen, start hij met ambitie. “Het is door de aanwezigheid van talrijke profs moeilijker geworden om te winnen, maar een toptienplaats is zeker en vast realistisch. Ik merk dat strandracen bij wielerliefhebbers in de smaak valt. Vorig jaar waren er heel wat toeschouwers aanwezig in Zeebrugge en ook het Belgisch kampioenschap in Bredene werd druk bijgewoond. Ik vind het moeilijk om te kiezen tussen koersen op de weg en strandracen, want ik doe het beide graag.”

Toekomstmuziek

Veldrijden is iets wat Clauw minder aanspreekt. “Vroeger heb ik nog aan dikkebandenraces deelgenomen, maar dat was niet echt mijn ding. Gravelracen is wel iets dat mijn aandacht trekt. Voorlopig heb ik nog niet deelgenomen aan een wedstrijd, maar ik heb wel het wereldkampioenschap op de voet gevolgd. Op televisie komt het spectaculair en lastig over. Er zit toekomstmuziek in.” (IVDA)