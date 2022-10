Joeri Desodt en Rapid One missen debuut niet: “We hebben al mooie dingen laten zien”

Rapid Langemark One speelt sinds dit seizoen in tweede provinciale. De troepen van coach Joeri Desodt openden het seizoen succesvol met een eerste zege op verplaatsing. Tegen Gullegem wil de trainer spelen voor een onverhoopte twee op twee.

“Bij Gullegem ken ik wel wat spelers en dat is een ploeg die er altijd voor gaat. Aan mijn kant hoop ik vooral dat de zenuwen nu wat minder gaan zijn dan tegen Avelgem. Op deze manier zal de efficiëntie een pak de lucht in gaan, waardoor onze winstkansen alleen maar kunnen toenemen.”

Vlot preseason

“De voorbereiding is eigenlijk vlekkeloos verlopen ondanks wat blessures. Maar we hebben een brede kern met spelers die elk op zich hun eigen sterktes hebben. Stap voor stap zijn we telkens wat zaken aan het toevoegen in defense en offense. Voordeel is dat ons project eigenlijk al een aantal jaar geleden startte waarbij we ieder jaar de kern proberen te behouden. Tot nu is het een seizoen waarbij we al heel mooie dingen hebben laten zien tegen ploegen die hoger spelen. Wat dit team vooral top maakt, is de sfeer naast het veld. We hebben allemaal spelers die ooit in de jeugd hebben gespeeld of een band hebben met Rapid. Op training is het op het scherpst van de snee en kan er al eens een opbouwende discussie gebeuren tussen spelers. Maar ik weet dat dit komt omdat de wil om te winnen zo groot is. Als coach kun je niet meer vragen.” Ook bij de jeugd loopt het goed. “We blijven als club jaar na jaar groeien. We hebben een heel goed trainersteam uitgebouwd de laatste jaren. Ons streven is om iedereen op zijn niveau en zijn eigen snelheid te laten doorgroeien tot in Rapid Two of One. De resultaten op korte termijn zijn ver ondergeschikt aan de opleiding op langere termijn.”

Zaterdag 8 oktober om 20.15 uur: Rapid Langemark One – BBC Gullegem One.